Фуркад-стайл. Как Шипулин добыл золото пасьюта
Последнюю гонку преследования биатлонного сезона Антон Шипулин провёл практически безупречно, а потому и завоевал золотую награду.
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Минимум — бронза
Сказать, что Антон Шипулин удивил всех болельщиков сборной России в заключительном спринте сезона — не сказать ничего. Мы все так привыкли к тому, что в гонке с двумя огневыми рубежами лидеру нашей команды
А теперь немного статистики. В текущем сезоне было восемь связок
Хотелось надеяться, что и другие российские спортсмены смогут пробиться поближе к медальным вершинам. Ощутимые шансы на это были у Евгения Гараничева, стартовавшего восьмым. Не должны были затеряться также Волков, Елисеев, Логинов и Бабиков — при чистой стрельбе на сложной норвежской трассе можно было отыграть немало позиций.
Ветер трепал флажки и нервы
На первом километре дистанции норвежец Бё показал, что родные стены ему помогают — на целых четыре секунды оторвался не только от Фуркада, но и от всего пелотона. Отрыв лидера то немного сокращался, то вновь увеличивался, но к стадиону Бё подошёл с 16-секундным преимуществом перед французом. А за спиной победителя Кубка мира работал и Антон Шипулин, тащивший на себе плотную группу из четырёх спортсменов.
Ветер на стрельбище нещадно трепал и флажки, и нервы спортсменов. Бё допустил один промах, ошибся первым выстрелом и Фуркад. А в открытую дверь к лидерству проскользнул Антон Шипулин, безупречно отработавший на рубеже. Примерно в десяти секундах от россиянина остались Ландертингер и Бё, а на четвёртое место взобрался Гараничев, также работавший безупречно. Волков и Бабиков послали в цель по пять патронов и покинули стрельбище в третьем десятке, а Елисеев и Логинов допустили по одному промаху и их шансы на прорыв несколько снизились.
Фуркад-стайл
На втором круге Шипулин прибавил и ощутимо увеличил свой отрыв от соперников. Отставание Ландертингера увеличилось с восьми секунд до 18, рядом с ним работал и Бё, а опередил обоих стремительно мчащийся по разбитой трассе Евгений Гараничев. На подходе к огневому рубежу он сбросил бремя лидерства в группе преследователей на плечи Ландертингера, но всё равно был рядом с ним и, конечно, собирался его обогнать.
Ландертингер бремени лидерства не выдержал — сломался. Сразу три промаха выбили его из группы претендентов на награды. А Бё, Фуркад, и что самое главное, Гараничев устремились в погоню за Антоном Шипулиным. Тот же всё делал в лучших традициях самого Мартена Фуркада, оторвавшегося от преследователей. Спокойно подошёл к огневому рубежу, вскинул винтовку, поразил пять мишеней и помчался наращивать преимущество. Отрыв первого от второго места по итогам двух кругов составлял 20 секунд.
Право на ошибку
Третий круг очень сильно напоминал второй: Шипулин отрывался от всех преследователей, лучшим среди которых в
На подходе к огневому рубежу Антон раздобыл себе уже 28 секунд преимущества — право на ошибку и штрафной круг. И тут же это право использовал — промахнулся первым выстрелом. К счастью, следующие четыре патрона Антон послал в цель, а потому остался среди лидеров — не третьем месте, поскольку безупречно стрелявшие Фуркад и Бё
Решённая судьба золота
Тройка претендентов на медали после третьей стрельбы была практически сформирована. Бё, Фуркад и Шипулин мчались по дистанции в единой связке, сохраняя преимущество перед конкурентами. На отметке 8,4 километра Моравец, занимавший четвёртое место, отставал от лидеров более чем на полминуты. Он и его соседи на трассе могли рассчитывать лишь на то, что
Судьба золота решилась на заключительном огневом рубеже. Антон Шипулин пришёл на огневой рубеж первым, однако стрелял чуть медленнее конкурентов. И правильно делал! Бё промахнулся первым из троицы, а через несколько секунд вторил ему Фуркад. Все российские болельщики замерли, когда Шипулин делал свой 20-й выстрел, который неоднократно лишал его золота. Однако последний чёрный глазок закрылся, и Антон в гордом одиночестве умчался побеждать — соперники были в 20 секундах позади.
Фуркад не догнал
Борьба норвежца и француза за серебряную награду завершилась в пользу Мартена Фуркада, который не только легко расправился с Бё, но и попытался зацепиться за Шипулина. Преимущество Шипулина сокращалось буквально на глазах, но серьёзно уставший российский спортсмен
Антон в личных гонках в текущем сезоне добыл лишь вторую победу — первая была в индивидуальной гонке в Антхольце. И она получилась не только эффектной, но и примечательной с точки зрения цифр. Для Шипулина эта победа стала десятой на этапах кубка мира, а подиум стал — 40-м по счёту. При этом лидер сборной России по итогам сезона гарантировал себе второе место в общем зачёте Кубка мира. Браво, Антон! Всё лето мы будем скучать по таким победам российского биатлона. Впрочем, прощаться пока рано — в воскресенье болельщиков ещё ждут
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|18.03.2017 17:00
|Холменколлен (Норвегия)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|32.11,9
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+05,7
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+21,6
|4
|Фредрик Линдстрем
|Швеция
|+44,7
|5
|Лукас Хофер
|Италия
|+55,5
|6
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+55,6
|7
|Симон Эдер
|Австрия
|+56,1
|8
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+57,3
|9
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+01.03,7
|10
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+01.19,9
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