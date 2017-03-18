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18 марта 2017, 18:18 | Биатлон | Чемпионат.com

Фуркад-стайл. Как Шипулин добыл золото пасьюта

Последнюю гонку преследования биатлонного сезона Антон Шипулин провёл практически безупречно, а потому и завоевал золотую награду.

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Минимум — бронза
Сказать, что Антон Шипулин удивил всех болельщиков сборной России в заключительном спринте сезона — не сказать ничего. Мы все так привыкли к тому, что в гонке с двумя огневыми рубежами лидеру нашей команды что-то мешает, что в норвежском спринте на его успех и не надеялись. Однако Антон закрыл все десять мишеней, а вместе с ними и вопрос о том, кто займёт второе место в общем зачёте Кубка мира. Йоханнес Бё в родных стенах победил и чуть-чуть приблизился к российскому конкуренту, но совсем немного, поскольку Шипулин занял третье место.

А теперь немного статистики. В текущем сезоне было восемь связок спринт-преследование, и в пасьюте Антон ни разу не ухудшил своей стартовой позиции. Ему удавалось пробиваться с 20-х мест и на четвёртое, и даже на второе. Но самый любопытны факт заключается в том, что когда Шипулин завершал спринт в тройке лучших (бронза в Поклюке и серебро в Нове-Место), ему удавалось сохранить свою позицию на пьедестале и по итогам гонки преследования. Так что статистика подсказывала, что Шипулин норвежский пасьют завершит минимум с бронзой.
Хотелось надеяться, что и другие российские спортсмены смогут пробиться поближе к медальным вершинам. Ощутимые шансы на это были у Евгения Гараничева, стартовавшего восьмым. Не должны были затеряться также Волков, Елисеев, Логинов и Бабиков — при чистой стрельбе на сложной норвежской трассе можно было отыграть немало позиций.

Ветер трепал флажки и нервы
На первом километре дистанции норвежец Бё показал, что родные стены ему помогают — на целых четыре секунды оторвался не только от Фуркада, но и от всего пелотона. Отрыв лидера то немного сокращался, то вновь увеличивался, но к стадиону Бё подошёл с 16-секундным преимуществом перед французом. А за спиной победителя Кубка мира работал и Антон Шипулин, тащивший на себе плотную группу из четырёх спортсменов.

Ветер на стрельбище нещадно трепал и флажки, и нервы спортсменов. Бё допустил один промах, ошибся первым выстрелом и Фуркад. А в открытую дверь к лидерству проскользнул Антон Шипулин, безупречно отработавший на рубеже. Примерно в десяти секундах от россиянина остались Ландертингер и Бё, а на четвёртое место взобрался Гараничев, также работавший безупречно. Волков и Бабиков послали в цель по пять патронов и покинули стрельбище в третьем десятке, а Елисеев и Логинов допустили по одному промаху и их шансы на прорыв несколько снизились.

Фуркад-стайл
На втором круге Шипулин прибавил и ощутимо увеличил свой отрыв от соперников. Отставание Ландертингера увеличилось с восьми секунд до 18, рядом с ним работал и Бё, а опередил обоих стремительно мчащийся по разбитой трассе Евгений Гараничев. На подходе к огневому рубежу он сбросил бремя лидерства в группе преследователей на плечи Ландертингера, но всё равно был рядом с ним и, конечно, собирался его обогнать.

Ландертингер бремени лидерства не выдержал — сломался. Сразу три промаха выбили его из группы претендентов на награды. А Бё, Фуркад, и что самое главное, Гараничев устремились в погоню за Антоном Шипулиным. Тот же всё делал в лучших традициях самого Мартена Фуркада, оторвавшегося от преследователей. Спокойно подошёл к огневому рубежу, вскинул винтовку, поразил пять мишеней и помчался наращивать преимущество. Отрыв первого от второго места по итогам двух кругов составлял 20 секунд.

Право на ошибку
Третий круг очень сильно напоминал второй: Шипулин отрывался от всех преследователей, лучшим среди которых в какой-то момент оказался Гараничев, опередивший и Бё, и Фуркада. Нельзя было не отметить и прорывы других россиян. Бабиков стрелял чисто и за счёт этого прорвался с 42-го места на 16-е. Успех снайпера Волкова выглядел скромнее, но он был: Алексей с 30-й позиции вышел на 22-ю.

На подходе к огневому рубежу Антон раздобыл себе уже 28 секунд преимущества — право на ошибку и штрафной круг. И тут же это право использовал — промахнулся первым выстрелом. К счастью, следующие четыре патрона Антон послал в цель, а потому остался среди лидеров — не третьем месте, поскольку безупречно стрелявшие Фуркад и Бё всё-таки вырвались вперёд. Увы, но не выдержал конкуренции Гараничев — он промахнулся сразу три раза и отправился на шестое место за Линдстрёмом и Моравцем.

Решённая судьба золота
Тройка претендентов на медали после третьей стрельбы была практически сформирована. Бё, Фуркад и Шипулин мчались по дистанции в единой связке, сохраняя преимущество перед конкурентами. На отметке 8,4 километра Моравец, занимавший четвёртое место, отставал от лидеров более чем на полминуты. Он и его соседи на трассе могли рассчитывать лишь на то, что кто-то из лидеров промахнётся на заключительной стойке хотя бы два раза. На ошибки соперников надеялся, конечно, и Гараничев, пытающийся догнать Линдстрёма и не подпустить к себе Хофера с Эберхардом.

Судьба золота решилась на заключительном огневом рубеже. Антон Шипулин пришёл на огневой рубеж первым, однако стрелял чуть медленнее конкурентов. И правильно делал! Бё промахнулся первым из троицы, а через несколько секунд вторил ему Фуркад. Все российские болельщики замерли, когда Шипулин делал свой 20-й выстрел, который неоднократно лишал его золота. Однако последний чёрный глазок закрылся, и Антон в гордом одиночестве умчался побеждать — соперники были в 20 секундах позади.

Фуркад не догнал
Борьба норвежца и француза за серебряную награду завершилась в пользу Мартена Фуркада, который не только легко расправился с Бё, но и попытался зацепиться за Шипулина. Преимущество Шипулина сокращалось буквально на глазах, но серьёзно уставший российский спортсмен всё-таки сумел финишировать не только с первым результатом, но и с российским флагом. Гараничев закончил гонку девятым, Волков — 19-м, а все остальные, к сожалению, осталось за пределами топ-20.

Антон в личных гонках в текущем сезоне добыл лишь вторую победу — первая была в индивидуальной гонке в Антхольце. И она получилась не только эффектной, но и примечательной с точки зрения цифр. Для Шипулина эта победа стала десятой на этапах кубка мира, а подиум стал — 40-м по счёту. При этом лидер сборной России по итогам сезона гарантировал себе второе место в общем зачёте Кубка мира. Браво, Антон! Всё лето мы будем скучать по таким победам российского биатлона. Впрочем, прощаться пока рано — в воскресенье болельщиков ещё ждут масс-старты.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Бе Й.
Норвегия
18.03.2017 17:00 Холменколлен (Норвегия) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 32.11,9
2 Мартен Фуркад Франция +05,7
3 Йоханнес Бе Норвегия +21,6
4 Фредрик Линдстрем Швеция +44,7
5 Лукас Хофер Италия +55,5
6 Юлиан Эберхард Австрия +55,6
7 Симон Эдер Австрия +56,1
8 Ондржей Моравец Чехия +57,3
9 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +01.03,7
10 Андрей Расторгуев Латвия +01.19,9
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