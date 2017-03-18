Фуркад-стайл. Как Шипулин добыл золото пасьюта

Минимум — бронза

Сказать, что Антон Шипулин удивил всех болельщиков сборной России в заключительном спринте сезона — не сказать ничего. Мы все так привыкли к тому, что в гонке с двумя огневыми рубежами лидеру нашей команды что-то мешает, что в норвежском спринте на его успех и не надеялись. Однако Антон закрыл все десять мишеней, а вместе с ними и вопрос о том, кто займёт второе место в общем зачёте Кубка мира. Йоханнес Бё в родных стенах победил и чуть-чуть приблизился к российскому конкуренту, но совсем немного, поскольку Шипулин занял третье место.



А теперь немного статистики. В текущем сезоне было восемь связок спринт-преследование, и в пасьюте Антон ни разу не ухудшил своей стартовой позиции. Ему удавалось пробиваться с 20-х мест и на четвёртое, и даже на второе. Но самый любопытны факт заключается в том, что когда Шипулин завершал спринт в тройке лучших (бронза в Поклюке и серебро в Нове-Место), ему удавалось сохранить свою позицию на пьедестале и по итогам гонки преследования. Так что статистика подсказывала, что Шипулин норвежский пасьют завершит минимум с бронзой.

Хотелось надеяться, что и другие российские спортсмены смогут пробиться поближе к медальным вершинам. Ощутимые шансы на это были у Евгения Гараничева, стартовавшего восьмым. Не должны были затеряться также Волков, Елисеев, Логинов и Бабиков — при чистой стрельбе на сложной норвежской трассе можно было отыграть немало позиций.

Ветер трепал флажки и нервы

На первом километре дистанции норвежец Бё показал, что родные стены ему помогают — на целых четыре секунды оторвался не только от Фуркада, но и от всего пелотона. Отрыв лидера то немного сокращался, то вновь увеличивался, но к стадиону Бё подошёл с 16-секундным преимуществом перед французом. А за спиной победителя Кубка мира работал и Антон Шипулин, тащивший на себе плотную группу из четырёх спортсменов.



Ветер на стрельбище нещадно трепал и флажки, и нервы спортсменов. Бё допустил один промах, ошибся первым выстрелом и Фуркад. А в открытую дверь к лидерству проскользнул Антон Шипулин, безупречно отработавший на рубеже. Примерно в десяти секундах от россиянина остались Ландертингер и Бё, а на четвёртое место взобрался Гараничев, также работавший безупречно. Волков и Бабиков послали в цель по пять патронов и покинули стрельбище в третьем десятке, а Елисеев и Логинов допустили по одному промаху и их шансы на прорыв несколько снизились.

Фуркад-стайл

На втором круге Шипулин прибавил и ощутимо увеличил свой отрыв от соперников. Отставание Ландертингера увеличилось с восьми секунд до 18, рядом с ним работал и Бё, а опередил обоих стремительно мчащийся по разбитой трассе Евгений Гараничев. На подходе к огневому рубежу он сбросил бремя лидерства в группе преследователей на плечи Ландертингера, но всё равно был рядом с ним и, конечно, собирался его обогнать.

Ландертингер бремени лидерства не выдержал — сломался. Сразу три промаха выбили его из группы претендентов на награды. А Бё, Фуркад, и что самое главное, Гараничев устремились в погоню за Антоном Шипулиным. Тот же всё делал в лучших традициях самого Мартена Фуркада, оторвавшегося от преследователей. Спокойно подошёл к огневому рубежу, вскинул винтовку, поразил пять мишеней и помчался наращивать преимущество. Отрыв первого от второго места по итогам двух кругов составлял 20 секунд.

Право на ошибку

Третий круг очень сильно напоминал второй: Шипулин отрывался от всех преследователей, лучшим среди которых в какой-то момент оказался Гараничев, опередивший и Бё, и Фуркада. Нельзя было не отметить и прорывы других россиян. Бабиков стрелял чисто и за счёт этого прорвался с 42-го места на 16-е. Успех снайпера Волкова выглядел скромнее, но он был: Алексей с 30-й позиции вышел на 22-ю.



На подходе к огневому рубежу Антон раздобыл себе уже 28 секунд преимущества — право на ошибку и штрафной круг. И тут же это право использовал — промахнулся первым выстрелом. К счастью, следующие четыре патрона Антон послал в цель, а потому остался среди лидеров — не третьем месте, поскольку безупречно стрелявшие Фуркад и Бё всё-таки вырвались вперёд. Увы, но не выдержал конкуренции Гараничев — он промахнулся сразу три раза и отправился на шестое место за Линдстрёмом и Моравцем.

Решённая судьба золота

Тройка претендентов на медали после третьей стрельбы была практически сформирована. Бё, Фуркад и Шипулин мчались по дистанции в единой связке, сохраняя преимущество перед конкурентами. На отметке 8,4 километра Моравец, занимавший четвёртое место, отставал от лидеров более чем на полминуты. Он и его соседи на трассе могли рассчитывать лишь на то, что кто-то из лидеров промахнётся на заключительной стойке хотя бы два раза. На ошибки соперников надеялся, конечно, и Гараничев, пытающийся догнать Линдстрёма и не подпустить к себе Хофера с Эберхардом.



Судьба золота решилась на заключительном огневом рубеже. Антон Шипулин пришёл на огневой рубеж первым, однако стрелял чуть медленнее конкурентов. И правильно делал! Бё промахнулся первым из троицы, а через несколько секунд вторил ему Фуркад. Все российские болельщики замерли, когда Шипулин делал свой 20-й выстрел, который неоднократно лишал его золота. Однако последний чёрный глазок закрылся, и Антон в гордом одиночестве умчался побеждать — соперники были в 20 секундах позади.