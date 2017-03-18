Дубль Лаукканен и новый глобус Дальмайер

Лаукканен пробежала пасьют в Холменколлене в гордом одиночестве и даже могла позволить себе ошибиться на последнем рубеже — штрафной круг не поставил результат гонки под угрозу. Опередив соперниц без малого на полминуты, финка завоевала третью в карьере медаль Кубка мира — и второе золото, причем подряд.

НОВЫЙ ЛИДЕР СБОРНОЙ ФИНЛЯНДИИ?

Кажется, в финской команде в преддверии олимпийского сезона наметился новый лидер, и, возможно, 29-летняя спортсменка жалеет лишь о том, что набрала оптимальные кондиции не чуть раньше, когда выступала перед домашней публикой в Контиолахти. Прежде в этом сезоне свой лучший результат она показала в индивидуальной гонке на чемпионате мира в Хохфильцене, где остановилась в шаге от пьедестала. На предолимпийскую неделю в Корею Лаукканен не ездила, что, возможно, положительно сказалось на ее результатах теперь. И если на текущий общий зачет успехи финки уже никак существенно не повлияют, то в преддверии олимпийского сезона для ее национальной команды они стали более чем позитивным сигналом.

Повод для радости остался по итогам гонки и у чешки Габриэлы Коукаловой, которая после ряда безмедальных стартов вернулась на подиум — в последний раз в личной гонке она завоевывала медаль на чемпионате мира, став второй в «индивидуалке». Она стартовала четвертой и от рубежа к рубежу с чистой стрельбой постепенно сокращала отставание от лидера, подобравшись к Лаукканен ближе всех. Свою вторую позицию в тотале Коукалова уже точно не упустит, чем, по ее словам, вполне довольна.

Борьба за третье место в гонке преследования разворачивалась более драматично — и все благодаря обилию ошибок. Лучше всех, несмотря на четыре в общей сложности промаха, справилась француженка Жюстин Бреза, которая стартовала со второй позиции. Несмотря на то, что в итоговом протоколе она потеряла одну строчку, при такой стрельбе медаль можно считать успехом.

Кроме того, благодаря собственным усилиям и ошибкам соперниц четвертой стала Тея Грегорин из Словении с одним промахом, переместившаяся вплотную к пьедесталу с восьмой строчки. И это ее лучший результат сезона. Пятой стала Лиза-Тереза Хаузер из Австрии, ее фамилию мы уже слышали в этом сезоне на предыдущем этапе — два золота, — на этот раз спортсменка с «нулем» отыграла целых 17 позиций. Кроме нее и Коукаловой безупречная стрельба больше не удалась никому.

Финка Кайса Мякяряйнен с двумя промахами с 27-го места поднялась на седьмое, а победившая досрочно в борьбе за Большой хрустальный глобус Лаура Дальмайер с таким же количеством штрафных кругов — с 31-го на 9-е. Для немки результат спринта стал абсолютно худшим в сезоне, но спортсменка тут же реабилитировалась, показав, что провал — скорее исключение, нежели накопившаяся под конец года усталость. На лыжне Лаура — абсолютно лучшая, и это говорит о том, что о яме речи быть не может. К тому же, в свою коллекцию она добавила очередной трофей — Малый хрустальный глобус в зачете гонок преследования. И хотя медальная серия немки прервалась накануне, жалеть ей, конечно, не о чем.

НАШИ — ВНЕ ДВАДЦАТКИ

Рассчитывать на свершения россиянок в этой гонке с учетом стартовых позиций не приходилось. Лучший результат показала Дарья Виролайнен, которая на предыдущем этапе была ближе всех к призовым местам. Она отыграла 13 позиций и с тремя промахами финишировала 23-й, показав довольно неплохой лыжный ход — 43 секунды от Дальмайер. Немного уступила ей с одним промахом Виктория Сливко, которая, правда, стартовала ближе — и с 30-й строчки оказалась на 24-й. Ее скорость на лыжне пока что больше чем на полторы минуты слабее лидера пелотона.

Для Ирины Старых гонка не сложилась во второй половине. Первые два рубежа спортсменка прошла чисто, сохраняя шансы как минимум на лучший результат среди команды. Но пять промахов в общей сложности на последних двух рубежах перечеркнули все усилия — с 15-го места она скатилась на 27-е. Похоже, что накопившаяся усталость все-таки дает о себе знать, несмотря на то, что ходом спортсменка по-прежнему неплоха. Она пробежала практически в одни ноги с более свежей Виролайнен — 44 секунды от лучшего результата.

Татьяна Акимова, упустившая шансы закончить сезон в десятке общего зачета, финишировала 31-й с двумя ошибками. Совсем близко к ней подобралась в тотале Хаузер, разница — в два очка, в опасной близости остается и Анаис Бескон. Поэтому, чтобы остаться в топ-15, спортсменке нужно как следует подготовиться к воскресному масс-старту и собрать все силы в кулак ради хорошего результата в последней гонке Кубка мира текущего сезона.

Юная дебютантка Кубка мира Екатерина Мошкова, попавшая в пасьют «на флажке», отыграла восемь позиций, несмотря на пять промахов и 1.53 минуты отставания ходом. Для дебютантки взрослых соревнований эти гонки в Холменколлене — прежде всего ценный опыт. У Ирины Услугиной гонка откровенно не получилась — шесть промахов, 55-е место и худший ход среди соотечественниц.

ХОЛМЕНКОЛЛЕН (Норвегия). Кубок мира. Женщины. Гонка преследования, 10 км.

1. Лаукканен (Финляндия) — 29.33,3 (1 шт. круг). 2. Коукалова (Чехия) — отставание 26,5 (0). 3. Бреза (Франция) — 1.01,4 (4). 4. Грегорин (Словения) — 1.08,2 (1). 5. Хаузер (Австрия) — 1.12,5 (0). 6. Ольсбу (Норвегия) — 1.15,9 (3)… 23. ВИРОЛАЙНЕН — 2.56,6 (3). 24. СЛИВКО — 2.58,6 (1)… 27. СТАРЫХ — 3.08,0 (5)… 31. АКИМОВА — 3.16,9 (2)… 52. МОШКОВА — 5.42,6 (5)… 55. УСЛУГИНА — 6.23,0 (6).