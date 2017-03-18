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18 марта 2017, 17:38 | Биатлон | ТАСС

Шипулин завоевал золото в пасьюте, досрочно став вторым в итоговом зачете Кубка мира

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене и гарантировал себе второе место в итоговом зачете турнира.

Этап завершится в воскресенье. Увеличить
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Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 11,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 5,7 секунды; 2 промаха), третье — норвежец Йоханнес Бё (+21,6; 2).

Данная победа позволила Шипулину за одну гонку до завершения этапа занять второе место в итоговом зачете Кубка мира. В активе россиянина 913 очков, у его ближайшего преследователя Бе — 808. Таким образом, норвежец уже не сумеет догнать российского биатлониста. Кроме того,

Шипулин с 392 баллами стал вторым в зачете гонок преследования.

Этап завершится в воскресенье.

1.
ШИПУЛИН А.
Россия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
Бе Й.
Норвегия
18.03.2017 17:00 Холменколлен (Норвегия) Гонка преследования (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Антон ШИПУЛИН Россия 32.11,9
2 Мартен Фуркад Франция +05,7
3 Йоханнес Бе Норвегия +21,6
4 Фредрик Линдстрем Швеция +44,7
5 Лукас Хофер Италия +55,5
6 Юлиан Эберхард Австрия +55,6
7 Симон Эдер Австрия +56,1
8 Ондржей Моравец Чехия +57,3
9 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +01.03,7
10 Андрей Расторгуев Латвия +01.19,9
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