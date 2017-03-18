Шипулин завоевал золото в пасьюте, досрочно став вторым в итоговом зачете Кубка мира

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Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 11,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.

Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 5,7 секунды; 2 промаха), третье — норвежец Йоханнес Бё (+21,6; 2).

Данная победа позволила Шипулину за одну гонку до завершения этапа занять второе место в итоговом зачете Кубка мира. В активе россиянина 913 очков, у его ближайшего преследователя Бе — 808. Таким образом, норвежец уже не сумеет догнать российского биатлониста. Кроме того,

Шипулин с 392 баллами стал вторым в зачете гонок преследования.

Этап завершится в воскресенье.