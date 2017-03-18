Шипулин завоевал золото в пасьюте, досрочно став вторым в итоговом зачете Кубка мира
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин выиграл гонку преследования на заключительном этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене и гарантировал себе второе место в итоговом зачете турнира.
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Спортсмен преодолел дистанцию 12,5 км за 32 минуты 11,9 секунды, допустив один промах на четырех огневых рубежах.
Второе место занял француз Мартен Фуркад (отставание 5,7 секунды; 2 промаха), третье — норвежец Йоханнес Бё (+21,6; 2).
Данная победа позволила Шипулину за одну гонку до завершения этапа занять второе место в итоговом зачете Кубка мира. В активе россиянина 913 очков, у его ближайшего преследователя Бе — 808. Таким образом, норвежец уже не сумеет догнать российского биатлониста. Кроме того,
Шипулин с 392 баллами стал вторым в зачете гонок преследования.
Этап завершится в воскресенье.
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|18.03.2017 17:00
|Холменколлен (Норвегия)
|Гонка преследования (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|32.11,9
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+05,7
|3
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|+21,6
|4
|Фредрик Линдстрем
|Швеция
|+44,7
|5
|Лукас Хофер
|Италия
|+55,5
|6
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+55,6
|7
|Симон Эдер
|Австрия
|+56,1
|8
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+57,3
|9
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+01.03,7
|10
|Андрей Расторгуев
|Латвия
|+01.19,9
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