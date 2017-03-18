Лаукканен: Хорошо, что смогла посвятить победу умершему утром тренеру

«Было сложно думать о повторении успеха в спринте, потому что это была моя первая победа, но здесь помогла стрельба. Я старалась не думать о победе или поражении, а просто делать свою работу. Я не чувствовала сегодня давления, старалась концентрироваться на своей стрелковой технике, и ничего меня не отвлекало. Стартовать под первым номером удобно и приятно. Только на последнем подъёме перед стадионом я поняла, что Габи меня не догонит, и я выиграю.



День получился для меня очень эмоциональным и забрал много энергии. Этим утром у нас ушёл из жизни наш многолетний тренер по стрельбе, который многое делал для меня, поэтому я больше думала об этой потере, чем о гонке. Хорошо, что я могу посвятить победу Аско Нуутинену. В Контиолахти с ним случился инсульт, его госпитализировали, но не смогли спасти. В эту ночь мы его потеряли», — передаёт слова Лаукканен корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.