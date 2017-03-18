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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29123795/
18 марта 2017, 17:08 | Биатлон | Чемпионат.com

Коукалова: Не думала, что добьюсь успеха в гонке преследования

Чешка Габриэла Коукалова оценила своё выступление в женской гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, в которой она заняла второе место.

«Я не думала, что буду успешна здесь в гонке преследования. Вчера я поразила все мишени, но так устала, что не попала на подиум. Три этапа Кубка мира после главного старта сезона — это слишком много.

Я старалась догнать Мари на последнем круге, но за два километра до финиша поняла, что это невозможно, и постаралась просто получить удовольствие от гонки. Не верила в победу сегодня и просто старалась концентрироваться на стрельбе. Это было правильным выбором. Ноль промахов — всегда приятно», — передаёт слова Коукаловой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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