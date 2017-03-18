Коукалова: Не думала, что добьюсь успеха в гонке преследования

«Я не думала, что буду успешна здесь в гонке преследования. Вчера я поразила все мишени, но так устала, что не попала на подиум. Три этапа Кубка мира после главного старта сезона — это слишком много.



Я старалась догнать Мари на последнем круге, но за два километра до финиша поняла, что это невозможно, и постаралась просто получить удовольствие от гонки. Не верила в победу сегодня и просто старалась концентрироваться на стрельбе. Это было правильным выбором. Ноль промахов — всегда приятно», — передаёт слова Коукаловой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.