Бреза: Не верила, что смогу обойти Грегорин и Хаузер на финише
Француженка Жюстин Бреза, ставшая третьей в женской гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, прокомментировала своё выступление.
«Не ожидала такого хорошего выступления сегодня. Я не справилась с последней стрельбой и не думала, что попаду на подиум. Такое выступление не могу назвать большим успехом. Мне немного не повезло с ветром, были сложные условия, но я старалась делать своё дело, как бы тяжело это ни было. На последнем круге не верила, что смогу обойти Грегорин и Хаузер. Я не очень хорошая финишёрка, а Тея была опасна, и я боялась, что могу ей проиграть», — передаёт слова Бреза корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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