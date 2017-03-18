Бреза: Не верила, что смогу обойти Грегорин и Хаузер на финише

«Не ожидала такого хорошего выступления сегодня. Я не справилась с последней стрельбой и не думала, что попаду на подиум. Такое выступление не могу назвать большим успехом. Мне немного не повезло с ветром, были сложные условия, но я старалась делать своё дело, как бы тяжело это ни было. На последнем круге не верила, что смогу обойти Грегорин и Хаузер. Я не очень хорошая финишёрка, а Тея была опасна, и я боялась, что могу ей проиграть», — передаёт слова Бреза корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.