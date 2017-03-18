Немецкая биатлонистка Дальмайер выиграла малый Хрустальный глобус КМ в пасьюте
Немка Лаура Дальмайер стала победительницей в зачете гонок преследования по итогам Кубка мира по биатлону в сезоне-2016/17.
В субботу на девятом этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене состоялась заключительная гонка преследования в текущем сезоне. Дальмайер, ранее досрочно завоевавшая большой Хрустальный глобус, заняла в ней девятое место и набрала в итоговой классификации 405 баллов.
Второй в общем зачете данной дисциплины стала чешка Габриэла Коукалова (384 очка). Тройку замкнула финка Кайса Мякяряйнен (368). Лучше других из числа россиянок в пасьютах в текущем сезоне выступала Татьяна Акимова — со 148 баллами она разместилась на 23-й строчке зачета.
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