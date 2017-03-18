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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29123708/
18 марта 2017, 17:01 | Биатлон | Чемпионат.com

Сливко: Понимаю, что нужно бегать на КМ, а не на Кубке IBU или оставаться дома

Россиянка Виктория Сливко поделилась впечатлениями от своего выступления в женской гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, в которой она заняла 24-е место.

«В гонке преследования не получилось хорошо пробежать, но я знаю об этой проблеме и сейчас ничего не могу с этим сделать. Надеюсь, в следующем сезоне буду бегать быстрее. Один промах для такой гонки — это хорошо, потому что было достаточно ветрено, и многие промахивались.

Я довольна своим выступлением в Хольменколлене. Концовка сезона сложилась удачно, так что я уйду на подготовительный период с хорошим настроением и буду работать более целенаправленно и заряжённо. Уже понимаю, что нужно бегать на Кубке мира, а не на Кубке IBU или оставаться дома», — передаёт слова Сливко корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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