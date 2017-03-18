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18 марта 2017, 16:59 | Биатлон | Чемпионат.com

Так стрелять нельзя. Провал в последнем пасьюте сезона

22 промаха на шестерых, довольно слабый ход и 23-е место в качестве лучшего для сборной России — так женская команда пробежала пасьют.

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В Хольменколлене прошла последняя гонка преследования среди женщин в рамках Кубка мира. Для сборной России она сложилась как обычно в текущем сезоне — провально. Лучшей из наших стала Дарья Виролайнен, финишировавшая 23-й, а худшей — Ирина Услугина, опередившая всего двоих соперниц. Завтра мучения нашей женской команды в Кубке мира завершатся.

Всё так хорошо начиналось…
Конечно, на женский пасьют у российских болельщиков не было медальных надежд. Да и откуда им взяться после такого спринта? Но со старта Ирина Старых ушла довольно бодро и два рубежа прошла на ноль. Она стреляла и быстро, и чисто и поднялась в восьмёрку лучших.

Так же чисто прошла два рубежа и Дарья Виролайнен, которая так порадовала всех в спринтерской гонке на предыдущем этапе в Контиолахти. Она отыграла два десятка позиций и до первой десятки ей оставалось не так и много — всего 30 секунд.
Что касается остальных наших участниц, то Татьяна Акимова, Виктория Сливко, Ирина Услугина и Екатерина Мошкова после второй стрельбы уже ни на что не претендовали. У Акимовой и Сливко было по промаху, но проигрывали они больше 2,5 минут. Услугина и Мошкова промазали на двоих пять раз и откатились в хвост пелотона.

… И закончилось как обычно

Но две следующих стрельбы выбили всех наших девушек из претенденток на высокие места. Старых на третьей стрельбе промазала трижды, хотя у неё были все шансы включиться в борьбу за третье место. Во всяком случае, максимально к ней подобраться. Виролайнен промахнулась дважды и выбыла из топ-20. Дальше было только хуже.

Нормально в плане стрельбы из всех наших спортсменок провела гонку только Сливко, для которой промах на втором рубеже так и остался единственным. Но ходом Виктория отставала серьёзно, и в итоге на финише её опередила Виролайнен, у которой набралось три промаха. Всего же наши девушки на всех сделали 22 промаха — это невероятно много.

Ирина Услугина и Екатерина Мошкова с трудом смогли избежать того, что лидер обошёл их на круг и всё-таки финишировали. Но в шестом десятке.

Наверное, это объективный уровень нынешнего состояния сборной России. Будем надеяться, что в следующем сезоне команда сможет показывать другие результаты. А что ещё остаётся болельщикам? Только надеяться и верить.

Лаукканен неудержима
Победный дубль в Хольменколлене оформила финка Мари Лаукканен, которая на четырёх рубежах промахнулась лишь однажды. С её скоростью этого хватило, чтобы не подпустить к себе абсолютно никого. Стрелявшая точно Габриэла Коукалова, в начале гонки совершившая странный манёвр и буквально остановившаяся, чтобы пропустить вперёд Веронику Виткову, финишировала второй, а француженка Жюстин Бреза с четырьмя промахами стала третьей.

Немка Лаура Дальмайер после выигрыша большого Хрустального глобуса чуть расслабилась, хоть и поднялась с двумя промахами с 31-го места на девятое. При чистой стрельбе она вполне могла побороться за бронзу. Но Лаура — не робот, все задачи на сезоне решены, а потому можно и расслабиться. Можно отметить высокое шестое место австрийки Лизы Терезы Хаузер, которая, как и Коукалова, стреляла чисто. Нам бы такую стрельбу….
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