Коукалова пожала руку Бессебергу
Чешка Габриэла Коукалова, занявшая второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене, на цветочной церемонии пожала руку президенту IBU Андерсу Бессебергу.
Накануне после спринтерской гонки спортсменка не стала жать руку руководителю в знак протеста. Как заметила Коукалова, она не сделала это намеренно, потому что Бессеберг проводит недостаточно жесткую политику в отношении допинга.
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