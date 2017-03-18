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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29123612/
18 марта 2017, 16:08 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Коукалова пожала руку Бессебергу

Чешка Габриэла Коукалова, занявшая второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Холменколлене, на цветочной церемонии пожала руку президенту IBU Андерсу Бессебергу.

Накануне после спринтерской гонки спортсменка не стала жать руку руководителю в знак протеста. Как заметила Коукалова, она не сделала это намеренно, потому что Бессеберг проводит недостаточно жесткую политику в отношении допинга.
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