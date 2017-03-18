Акимова: Сезон получился плодотворным, не хочется, чтобы он заканчивался

«С первого круга приходилось догонять, поэтому были ошибки в стрельбе. В принципе, сегодня я хорошо провела стрельбу, но, конечно, надо стрелять чисто. Что касается хода, то бежалось нормально, но уже накопилась усталость. Сезон получился плодотворным, было много эмоций и незабываемых моментов. Сейчас такое состояние, что не хочется, чтобы сезон заканчивался», — передаёт слова Акимовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.