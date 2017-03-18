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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29123604/
18 марта 2017, 16:07 | Биатлон | Чемпионат.com

Акимова: Сезон получился плодотворным, не хочется, чтобы он заканчивался

Россиянка Татьяна Акимова, ставшая 31-й в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Хольменколлене, прокомментировала своё выступление.

«С первого круга приходилось догонять, поэтому были ошибки в стрельбе. В принципе, сегодня я хорошо провела стрельбу, но, конечно, надо стрелять чисто. Что касается хода, то бежалось нормально, но уже накопилась усталость. Сезон получился плодотворным, было много эмоций и незабываемых моментов. Сейчас такое состояние, что не хочется, чтобы сезон заканчивался», — передаёт слова Акимовой корреспондент «Чемпионата» Александр Круглов.
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