Финская биатлонистка Лаукканен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Норвегии
МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Финка Мари Лаукканен стала победительницей гонки преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене.
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Второе место заняла чешка Габриэла Коукалова, третьей финишировала француженка Жюстин Бреза.
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