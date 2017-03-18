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18 марта 2017, 15:28 | Биатлон | ТАСС

Финская биатлонистка Лаукканен выиграла гонку преследования на этапе КМ в Норвегии

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Финка Мари Лаукканен стала победительницей гонки преследования на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене.

Второе место заняла чешка <span class=error>Габриэла</span> Коукалова третьей финишировала француженка <span class=error>Жюстин</span> <span class=error>Бреза</span>. Увеличить
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Второе место заняла чешка Габриэла Коукалова, третьей финишировала француженка Жюстин Бреза.
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