Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29123409/
18 марта 2017, 15:25 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дочь Резцовой выиграла третье золото юниорского первенства России

Кристина Резцова стала победительницей масс-старта на первенстве России среди юниоров, проходящем в Ханты-Мансийске.

До этого она также завоевала золото в спринте и гонке преследования, а также серебро в эстафете в составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа. Напомним, что спортсменка является дочерью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой и младшей сестрой биатлонистки сборной России Дарьи Виролайнен.

В мужской эстафете победу одержала сборная Тюменской области.

Ханты-Мансийск.

Первенство России среди юниоров.

Юноши.

Эстафета.

1. Тюменская область (Демичев, Шетько, Малеев, Бей) — 1:23.24,8 (2+15).

2. Удмуртия — отставание 21,4 (4+14).

3. Санкт-Петербург — 28,1 (0+9).

Девушки.

Масс-старт, 10 км.

1. Кристина Резцова (ХМАО) — 33.04,1 (3).

2. Наталья Ушкина (Мордовия) — отставание 4,8 (3).

3. Ксения Жужгова (ХМАО) — 4,9 (2).
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Шипулин не намерен отказываться от индивидуального плана подготовки к ОИ-2018

Шипулин не намерен отказываться от индивидуального плана подготовки к ОИ-2018

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Российский биатлонист Антон Шипулин не заинтересован в отказе от индивидуального плана подготовки к зимним Олимпийским играм 2018 года в южнокорейском Пхенчхане. Об этом спортсмен сообщил в эфире телеканала «Матч ТВ».
Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Сколько наши клубы заработали в еврокубках - хорошие суммы

Зачем Рохо ел банан во время матча. Ответ получен

Скандал в КХЛ с участием Знарка