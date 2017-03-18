Дочь Резцовой выиграла третье золото юниорского первенства России
Кристина Резцова стала победительницей
масс-старта на первенстве России среди юниоров, проходящем в Ханты-Мансийске.
До этого она также завоевала золото в спринте и гонке преследования, а также серебро в эстафете в составе сборной
В мужской эстафете победу одержала сборная Тюменской области.
Первенство России среди юниоров.
Юноши.
Эстафета.
1. Тюменская область (Демичев, Шетько, Малеев, Бей) — 1:23.24,8 (2+15).
2. Удмуртия — отставание 21,4 (4+14).
3.
Девушки.
1. Кристина Резцова (ХМАО) — 33.04,1 (3).
2. Наталья Ушкина (Мордовия) — отставание 4,8 (3).
3. Ксения Жужгова (ХМАО) — 4,9 (2).
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