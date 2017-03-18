Дочь Резцовой выиграла третье золото юниорского первенства России

До этого она также завоевала золото в спринте и гонке преследования, а также серебро в эстафете в составе сборной Ханты-Мансийского автономного округа. Напомним, что спортсменка является дочерью трехкратной олимпийской чемпионки Анфисы Резцовой и младшей сестрой биатлонистки сборной России Дарьи Виролайнен.

В мужской эстафете победу одержала сборная Тюменской области.

Ханты-Мансийск.

Первенство России среди юниоров.

Юноши.

Эстафета.

1. Тюменская область (Демичев, Шетько, Малеев, Бей) — 1:23.24,8 (2+15).

2. Удмуртия — отставание 21,4 (4+14).

3. Санкт-Петербург — 28,1 (0+9).

Девушки.

Масс-старт, 10 км.

1. Кристина Резцова (ХМАО) — 33.04,1 (3).

2. Наталья Ушкина (Мордовия) — отставание 4,8 (3).

3. Ксения Жужгова (ХМАО) — 4,9 (2).