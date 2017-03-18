Шипулин не намерен отказываться от индивидуального плана подготовки к ОИ-2018

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В октябре 2013 года было объявлено, что лидер российской команды Шипулин будет готовиться к Олимпиаде отдельно от сборной по индивидуальному плану. Однако по ходу текущего сезона болельщики и эксперты неоднократно призывали Шипулина перейти на подготовку со сборной, а четырехкратный олимпийский чемпион, член правления Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов высказывал мнение, что это поможет Шипулину улучшить свои результаты.

«Каких-то серьезных аргументов в этом плане я не увидел, — сказал спортсмен. — Мы не отгораживаемся от сборной, если вы считаете, что необходимо проводить совместные сборы, то вы можете поехать с нами. Потому что от нашего плана, который мы наметили уже давно, мы отказываться не собираемся. И свои наработки просто из-за чьих-то желаний, чтобы я находился со сборной, менять не будем».

Заключительный этап Кубка мира текущего сезона завершится 19 марта в Холменколлене. Олимпиада 2018 года пройдет в южнокорейском Пхенчхане с 9 по 25 февраля.