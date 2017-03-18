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18 марта 2017, 14:57 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Татьяна Акимова: Моя мечта — выступить на Олимпиаде и постараться завоевать медаль

Россиянка Татьяна Акимова отметила, что ее подготовка в этом сезоне изменилась.

По словам спортсменки, появилось много силовой работы.

— Когда нужно было отдохнуть по ходу сезона? Лишний старт был в Сочи. После такой большой программы чемпионата мира совсем не было отдыха, много перелетов плюс высота, — сказала Акимова в программе «Биатлон с Дмитрием Губерниевым».

— В прошлом сезоне лучшим результатом было 12-е место в Ханты-Мансийске. В этом — была победа в спринте в Нове-Место. Что изменилось за это время?

— Я стала сильнее во многом. В этом сезоне было много силовой работы. Я первый раз в жизни взяла штангу в руки. Мне очень не хотелось делать эти упражнения. Не понимала, зачем они нужны. Умею ли я подтягиваться? Конечно, умею. 10 раз точно смогу.

— Вам нравится, когда выстраивается очередь, чтобы с вами сфотографироваться?

— Это приятно, это тебя вдохновляет. Первое время было неудобно и неловко. Даже не хотелось фотографироваться.

Цели на следующий сезон? Это будет олимпийский сезон. Моя мечта — выступить на Олимпиаде и постараться завоевать медаль. ​.
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