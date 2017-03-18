Коукалова отказалась пожать руку главе IBU

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По словам биатлонистки, она сделала это намеренно, потому что Бессеберг, по ее мнению, проводит недостаточно жесткую политику в отношении допинга.

Ранее Коукалова неоднократно высказывалась за ужесточение наказаний за допинг и заявила, что после последних скандалов не верит уже никому из сборной России.

— Бессеберг уже давно не знает, что ему делать, — цитирует isport.cz Коукалову. — Если бы он понимал, что делать, то уже бы ушел. Он не интересуется ни правами спортсменов, ни условиями их выступления, а думает только о себе.

— Как он отреагировал? Недоуменно?

— Он посмотрел в мои глаза, пытаясь понять, не шучу ли я. Я была серьезной, затем улыбнулась и сказала, что, к сожалению, не могу пожать руку.