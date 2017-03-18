Коукалова отказалась пожать руку главе IBU
Чешка Габриэла Коукалова отказалась пожать руку президенту IBU Андерсу Бессебергу во время цветочной церемонии после спринта на этапе Кубка мира в Холменколлене.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
По словам биатлонистки, она сделала это намеренно, потому что Бессеберг, по ее мнению, проводит недостаточно жесткую политику в отношении допинга.
Ранее Коукалова неоднократно высказывалась за ужесточение наказаний за допинг и заявила, что после последних скандалов не верит уже никому из сборной России.
— Бессеберг уже давно не знает, что ему делать, — цитирует isport.cz Коукалову. — Если бы он понимал, что делать, то уже бы ушел. Он не интересуется ни правами спортсменов, ни условиями их выступления, а думает только о себе.
— Как он отреагировал? Недоуменно?
— Он посмотрел в мои глаза, пытаясь понять, не шучу ли я. Я была серьезной, затем улыбнулась и сказала, что, к сожалению, не могу пожать руку.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter