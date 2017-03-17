Шипулин: Не знаю, как поступил бы на месте М. Фуркада, но это его личный выбор

«Я считаю, что Фуркад справедливо сделал свой выбор и реализовал право на выступление. Я рад, что он предпочитает бороться до конца, хотя мог бы уже начать отдыхать и уехать к семье.



Не знаю, как я поступил бы, если бы ждал второго сына. Трудно говорить, какая была бы ситуация, как бы я устал от сезона. Много факторов, от которых это зависит. Я не хочу говорить за него, как бы поступил на его месте. Через это надо пройти. Может его подруга подтолкнула на эту идею, может он пообщался с друзьями, но это его личный выбор», — отметил Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.