Шипулин: Не знаю, как поступил бы на месте М. Фуркада, но это его личный выбор
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение француза Мартена Фуркада, досрочно завоевавшего Большой хрустальный глобус, выступить на заключительном этапе Кубка мира в
Осло-Хольменколлене, несмотря на рождение второго сына.
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Видимо, что-то случилось...
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«Я считаю, что Фуркад справедливо сделал свой выбор и реализовал право на выступление. Я рад, что он предпочитает бороться до конца, хотя мог бы уже начать отдыхать и уехать к семье.
Не знаю, как я поступил бы, если бы ждал второго сына. Трудно говорить, какая была бы ситуация, как бы я устал от сезона. Много факторов, от которых это зависит. Я не хочу говорить за него, как бы поступил на его месте. Через это надо пройти. Может его подруга подтолкнула на эту идею, может он пообщался с друзьями, но это его личный выбор», — отметил Шипулин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Кругловым.
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