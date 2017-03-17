Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29118824/
17 марта 2017, 23:32 | Биатлон | Чемпионат.com

М. Фуркад: Я злой за свой промах, так как был способен выиграть гонку

Французский биатлонист Мартен Фуркад прокомментировал своё выступление в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене, где он стал вторым.

«Я злой за свой промах, так как был способен выиграть гонку, но в целом и второе место — неплохо. Я удовлетворён своим вторым местом, потому что это сильный результат в конце сезона. Это большой успех для меня, несмотря на сильный ветер. Я горжусь, что справился с ним. В таких сложных условиях я стрелял только в Оберхофе. В каждом соревновании я стараюсь быть как минимум в топ-10. Сегодня для меня главная цель была гонка и попадание на подиум. Для нашей команды важная цель была и в зачёте Кубка наций, но мы потеряли шансы во время супермикста в Контиолахти. После этого соперничать с немцами всё же было сложно», — передаёт слова Фуркада спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Шипулин: Не знаю, как поступил бы на месте М. Фуркада, но это его личный выбор

Шипулин: Не знаю, как поступил бы на месте М. Фуркада, но это его личный выбор

Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал решение француза Мартена Фуркада, досрочно завоевавшего Большой хрустальный глобус, выступить на заключительном этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене, несмотря на рождение второго сына.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Контрольно-квалификационная комиссия оценила судейство матча «Амкар» — «Зенит»

7 вещей, которые надо знать о новом составе сборной

Драка в NASCAR. И такое бывает в автоспорте!