М. Фуркад: Я злой за свой промах, так как был способен выиграть гонку

«Я злой за свой промах, так как был способен выиграть гонку, но в целом и второе место — неплохо. Я удовлетворён своим вторым местом, потому что это сильный результат в конце сезона. Это большой успех для меня, несмотря на сильный ветер. Я горжусь, что справился с ним. В таких сложных условиях я стрелял только в Оберхофе. В каждом соревновании я стараюсь быть как минимум в топ-10. Сегодня для меня главная цель была гонка и попадание на подиум. Для нашей команды важная цель была и в зачёте Кубка наций, но мы потеряли шансы во время супермикста в Контиолахти. После этого соперничать с немцами всё же было сложно», — передаёт слова Фуркада спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.