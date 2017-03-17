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17 марта 2017, 23:27 | Биатлон | Чемпионат.com

Шипулин: Теперь пройду оставшиеся гонки налегке и буду получать удовольствие

Российский биатлонист Антон Шипулин подвёл итоги спринта на девятом этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене, где он завоевал третье место.

«Конечно, я доволен, что смог попасть на подиум с такими сильными ребятами. Не жалею, что им проиграл. Боролся до конца и старался быть как можно ближе на пьедестале. Сегодня меня хорошо вели тренеры и сервисеры на каждом участке дистанции. Спасибо большое персоналу, который не позволил проиграть мне на финише Ландертингеру. Стартовать было лучше в первых группах, а мне приходилось перестраиваться справа налево. Успешная стрельба в конце сезона даёт мне уверенность. До этого у меня были проблемы со стрельбой в спринте. Теперь я пройду оставшиеся гонки налегке и буду получать удовольствие от гонок», — передаёт слова Шипулина спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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