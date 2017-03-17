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17 марта 2017, 23:24 | Биатлон | Чемпионат.com

Й. Бё: Доволен своей гонкой, хотя не был уверен до конца в победе

Норвежский биатлонист Йоханнес Бё прокомментировал свою победу в спринте на девятом этапе Кубка мира, который проходит в Осло-Хольменколлене.

«Мне всегда нравилось в Хольменколлене. Это одно из лучших мест в Кубке мира. Трасса сегодня была сложной, достаточно разбитой. Было много снега, и атлеты устали на последнем круге, но у меня были хорошие лыжи, что мне очень помогло. Я доволен своей гонкой, хотя не был уверен до конца в победе. Фуркад и Шипулин — очень сильные атлеты, и с ними было непросто бороться. Не думаю, что у меня было сильное преимущество в ранней стартовой группе, но в стрельбе чувствовал давление родных стен, которое ощущалось с каждым выстрелом. Это самая запоминающаяся победа этого сезона», — передаёт слова Бё спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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