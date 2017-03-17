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17 марта 2017, 23:16 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Дмитрий Губерниев: Хрустальный глобус за эстафеты получила лучшая команда мира

Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил сборную России с завоеванием Хрустального глобуса за эстафеты.

Известный комментатор Дмитрий <span class=error>Губерниев</span> поздравил сборную России с завоеванием Хрустального глобуса за эстафеты. Увеличить
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Сегодня россиянам была вручена награда.

«Хрустальный глобус за эстафеты получила лучшая команда мира! Мужская сборная России! Виват, парни! Молодцы!» — написал Губерниев в своем «Инстаграме», прикрепив видео.
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