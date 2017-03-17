Дмитрий Губерниев: Хрустальный глобус за эстафеты получила лучшая команда мира
Известный комментатор Дмитрий Губерниев поздравил сборную России с завоеванием Хрустального глобуса за эстафеты.
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Сегодня россиянам была вручена награда.
«Хрустальный глобус за эстафеты получила лучшая команда мира! Мужская сборная России! Виват, парни! Молодцы!» — написал Губерниев в своем «Инстаграме», прикрепив видео.
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