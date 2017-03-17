Шипулин: В принципе есть медаль, и этим надо довольствоваться
Российский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал своё выступление в спринте на заключительном этапе Кубка мира в
Осло-Хольменколлене, где он завоевал бронзовую медаль.
«На последнем круге было очень тяжело. Спасибо тренерам, сервисменам, которые вели меня последние метры. До самого финиша мне кричали, подсказывали. Я понимал, что силы были уже на исходе, но
Бежал в четвёртой группе, поскольку думал, что будет больше подмораживать. К сожалению, мы ошиблись, не начало подмораживать. Наоборот, снега было больше, что очень сильно мешало, особенно на спусках. Приходилось постоянно перестраиваться
Перед своим стартом следил за ходом гонки, болел за наших. Видел, как хорошо идёт Гараничев, как в группе лидеров на последний круг пошёл Елисеев. После этого было тяжеловато уходить на трассу, но доволен, что всё получилось», — отметил Шипулин в эфире «Матча».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter