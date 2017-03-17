Пантов стал 63-м в спринте этапа Кубка мира
Стали известны результаты мужского спринта на этапе Кубка мира в норвежском Хольменколлене.
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Первым финишную черту спринта пересек норвежец Йоханнес Тингнес Бё, вторым стал француз Мартен Фуркад, третий результат — у россиянина Антон Шипулин.
Антон Пантов показал лучший результат среди биатлонистов Казахстана финишировав 63-м, Василий Подкорытов стал 75-м, Максим Браун — 94-м.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Хольменколлен (Норвегия)
Мужчины. Спринт. Два огневых рубежа.
1. Йоханнес Тингнес Бё (Норвегия) — 24:53.3 (0+0)
2. Мартен Фуркад (Франция) — +13.6 (0+1)
3. Антон Шипулин (Россия) — +21.3 (0+0)
63. Антон Пантов (Казахстан) — +2:28.9 (0+1)
75. Василий Подкорытов (Казахстан) — +2:45.9 (1+1)
94. Максим Браун (Казахстан) — +3:21.5 (1+1).
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