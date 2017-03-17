В пятницу в Холменколлене прошла последняя гонка, идущая в зачет Кубка наций — спринт, победителем которого стал норвежец Йоханнес Тинес Бё. Вторым финишировал француз Мартен Фуркад. Замкнул тройку лидеров россиянин Антон Шипулин.

После гонки в активе сборной Германии стало 7448 очков, второе место заняла команда Франции (7416), а третьими стали россияне (7192). Это означает, что в следующем сезоне тренерский штаб мужской сборной России сможет заявлять на гонки Кубка мира, как правило, не более восьми спортсменов, а выйти на старт смогут шесть биатлонистов.

Зачет Кубка наций — рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка и чемпионата мира. Очки Кубка наций присуждаются трем лучшим спортсменам национальной федерации в этих стартах в соответствии с занятыми местами.

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.