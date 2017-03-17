Как будто и не спринт. 0,2 секунды принесли Шипулину бронзу
Антон Шипулин провёл лучший спринт в этом сезоне. Он стартовал 106-м, отстрелялся на ноль, а ценой его трудовой бронзы стали 0,2 секунды.
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Ух, какая
Часом ранее будущее женского российского биатлона позволило на мгновение заглянуть в себя.
Кого с кем сравнивать
Российским болельщикам тоже было что с чем сравнивать. Точнее — кого с кем. Конкретно — Шипулина с Йоханнесом Бё. Эти двое вели спор за второе место в общем зачёте Кубка мира. Нет,
И этот спор должен был растянуться невероятно, ведь Бё и Шипулина разделяли 90 стартовых позиций. 45 минут. Норвежец после финиша мог выпить не только чашечку кофе, но и две чашечки, потому что россиянин сделал ставку на мороз и глянец. 106-й номер взял себе Антон, а ещё через минуту гонку закрывал Алексей Волков. Перед стартом появилась информация о том, что Цветкова с гонки сняли.
Серьёзная заявка
Первым из россиян и четвёртым вообще на дистанцию отравился Гараничев. На стрельбище он прибыл с лучшим временем, закрыл все мишени и установил первый временной ориентир. Впрочем, ненадолго: Свендсен и младший Бё ногами работали быстрее россиянина, а стреляли не менее точно. Ветер, так активно вмешивавшийся в стрельбу женщин, почти стих. Гараничев отстрелил и второй ноль, а вот Свендсен не смог. Зато смог Бё и оттеснил россиянина на второе место.
Елисеев и Бабиков очень не впечатлили ходом, но ещё больше не впечатлил Гараничев, на последнем круге проигравший украинцу Семёнову почти 14 секунд и пропустившие его вперёд. Тут, конечно, речь о медали уже не шла: почти тут же обоих опередил Ландертингер. И спустя минуту всех троих съел Йоханнес Бё. И вот его результат, с учётом имеющегося промаха Мартена Фуркада, был серьёзной заявкой на победу.
Короткая прыть
Малиновский начал гонку по графику Гараничева и значительно лучше Бабикова и Елисеева. Антон к этому времени уже ошибся на «лёжке», Елисеев там же был идеально точен. Прыть дебютанта закончилась на рубеже, с которого он отправился на двойное посещение штрафного круга. В тот момент, когда Фуркад на финише проигрывал рыжему Бё десяток секунд, Елисеев и второй огневой рубеж прошёл на ноль. Перед заключительным кругом Матвей был шестым, в 10 секундах от Гараничева.
Малиновский окончательно расправился со своими шансами на гонку преследования двумя промахами на «стойке». Бабиков в это время финишировал 25-м, а Елисеев неожиданно «умер» и всего за полтора километра потерял больше 30 секунд. К моменту старта Логинова, Шипулина и Волкова солнце практически скрылось. Можно было засекать скорость на первых контрольных отсечках.
Сосредоточиться на Шипулине
Логинов за два стартовых километра проиграл Бё 15 секунд, но отстрелял чисто. Шипулин проиграл 8 секунд, стрелял тоже стрелял идеально, что позволило Антону стать третьим и уступать Бё всего 4 секунды. Волков стал худшим из россиян, у него на отметке 1,9 км вообще было 84-е место, но стрелял Алексей очень быстро и безупречно точно.
На «стойке» Логинов промахнулся первым и последним выстрелом, теперь можно было сосредоточиться исключительно на Шипулине. А он начал проигрывать, и проигрывать серьёзно: к отсечке 5,2 км он уступал Бё уже 14 секунд, за следующий километр потерял ещё пару секунд и переместился на шестое место….
Вот и все расклады
Зато на «стойке» Антон отработал идеально. Быстро, точно, как будто это и не спринт, а гонка преследования. Теперь он был вторым, с отставанием от Бё в 15 секунд. Это, конечно, не отыгрывалось, но медаль была близка. На финише в этот момент вторым был Фуркад, у которого Шипулин выигрывал 10 секунд, а третьим — Ландертингер, ему россиянин вёз 15 секунд. Вот и все расклады.
За 1,5 км до финиша Шипулин уже уступал Фуркаду, но всё ещё выигрывал у Ландертингера чуть более семи секунд. За полкилометра до финиша Антон всё ещё выигрывал у Ландертингера, но уже всего три секунды….
Трудовая и прекрасная
Их хватило. Именно трёх. Ровно трёх. 0,2 секунды вырвал Антон у австрийца на финише. А больше было и не нужно. Бронза, трудовая и прекрасная. И 93 очка отрыва в тотале, отыграть которые за две гонки почти нереально.
И да, завтра — гонка преследования. Сколько раз Шипулин с двадцатых и тридцатых мест в пасьюте наводил свои порядки? Теперь он стартует третьим.
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|17.03.2017 18:30
|Холменколлен (Норвегия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|24.53,3
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+13,6
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+21,3
|4
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+21,5
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+24,4
|6
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+28,4
|7
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+29,1
|8
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+30,2
|9
|Симон Дестье
|Франция
|+34,9
|10
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+43,2
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