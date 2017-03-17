Как будто и не спринт. 0,2 секунды принесли Шипулину бронзу

Здесь все

Ух, какая дрим-тим из российских биатлонистов собралась стартовать в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Хольменколлене. Здесь, фактически, были все — Шипулин, Волков, Гараничев, Бабиков, Елисеев, Цветков, Логинов. Все, кто неожиданно давал надежды по ходу сезона, кто удивлял, кто побеждал и радовал. Прям чуть ли не на две эстафеты народа, с конкурсом по два человека на этап. И плюсом дебютант — юниор Игорь Малиновский. Может, будущий Шипулин. Или Бабиков.



Часом ранее будущее женского российского биатлона позволило на мгновение заглянуть в себя. Кое-что интересное там оказалось — Екатерина Мошкова сумела квалифицироваться в гонку преследования, пусть и с 60-го места. Валерия Васнецова ограничилась выступлением только в спринте и финишем в восьмом десятке. Малиновскому, по крайней мере, было с чем сравнивать.

Кого с кем сравнивать

Российским болельщикам тоже было что с чем сравнивать. Точнее — кого с кем. Конкретно — Шипулина с Йоханнесом Бё. Эти двое вели спор за второе место в общем зачёте Кубка мира. Нет, как-то не особо торжественно звучит. Они вели спор за право называться «лучшим после Фуркада». Другое дело, правда? Антон имел вполне комфортное преимущество в 105 очков и мог всё закончить уже сегодня. Норвежцу мало было рассчитывать на своё выступление, нужно было, чтобы Шипулин провалился. А это россиянин в спринте делать умеет хорошо. Даже слишком хорошо.



И этот спор должен был растянуться невероятно, ведь Бё и Шипулина разделяли 90 стартовых позиций. 45 минут. Норвежец после финиша мог выпить не только чашечку кофе, но и две чашечки, потому что россиянин сделал ставку на мороз и глянец. 106-й номер взял себе Антон, а ещё через минуту гонку закрывал Алексей Волков. Перед стартом появилась информация о том, что Цветкова с гонки сняли.

Серьёзная заявка

Первым из россиян и четвёртым вообще на дистанцию отравился Гараничев. На стрельбище он прибыл с лучшим временем, закрыл все мишени и установил первый временной ориентир. Впрочем, ненадолго: Свендсен и младший Бё ногами работали быстрее россиянина, а стреляли не менее точно. Ветер, так активно вмешивавшийся в стрельбу женщин, почти стих. Гараничев отстрелил и второй ноль, а вот Свендсен не смог. Зато смог Бё и оттеснил россиянина на второе место.



Елисеев и Бабиков очень не впечатлили ходом, но ещё больше не впечатлил Гараничев, на последнем круге проигравший украинцу Семёнову почти 14 секунд и пропустившие его вперёд. Тут, конечно, речь о медали уже не шла: почти тут же обоих опередил Ландертингер. И спустя минуту всех троих съел Йоханнес Бё. И вот его результат, с учётом имеющегося промаха Мартена Фуркада, был серьёзной заявкой на победу.

Короткая прыть

Малиновский начал гонку по графику Гараничева и значительно лучше Бабикова и Елисеева. Антон к этому времени уже ошибся на «лёжке», Елисеев там же был идеально точен. Прыть дебютанта закончилась на рубеже, с которого он отправился на двойное посещение штрафного круга. В тот момент, когда Фуркад на финише проигрывал рыжему Бё десяток секунд, Елисеев и второй огневой рубеж прошёл на ноль. Перед заключительным кругом Матвей был шестым, в 10 секундах от Гараничева.



Малиновский окончательно расправился со своими шансами на гонку преследования двумя промахами на «стойке». Бабиков в это время финишировал 25-м, а Елисеев неожиданно «умер» и всего за полтора километра потерял больше 30 секунд. К моменту старта Логинова, Шипулина и Волкова солнце практически скрылось. Можно было засекать скорость на первых контрольных отсечках.

Сосредоточиться на Шипулине

Логинов за два стартовых километра проиграл Бё 15 секунд, но отстрелял чисто. Шипулин проиграл 8 секунд, стрелял тоже стрелял идеально, что позволило Антону стать третьим и уступать Бё всего 4 секунды. Волков стал худшим из россиян, у него на отметке 1,9 км вообще было 84-е место, но стрелял Алексей очень быстро и безупречно точно.



На «стойке» Логинов промахнулся первым и последним выстрелом, теперь можно было сосредоточиться исключительно на Шипулине. А он начал проигрывать, и проигрывать серьёзно: к отсечке 5,2 км он уступал Бё уже 14 секунд, за следующий километр потерял ещё пару секунд и переместился на шестое место….

Вот и все расклады

Зато на «стойке» Антон отработал идеально. Быстро, точно, как будто это и не спринт, а гонка преследования. Теперь он был вторым, с отставанием от Бё в 15 секунд. Это, конечно, не отыгрывалось, но медаль была близка. На финише в этот момент вторым был Фуркад, у которого Шипулин выигрывал 10 секунд, а третьим — Ландертингер, ему россиянин вёз 15 секунд. Вот и все расклады.



За 1,5 км до финиша Шипулин уже уступал Фуркаду, но всё ещё выигрывал у Ландертингера чуть более семи секунд. За полкилометра до финиша Антон всё ещё выигрывал у Ландертингера, но уже всего три секунды….

Трудовая и прекрасная

Их хватило. Именно трёх. Ровно трёх. 0,2 секунды вырвал Антон у австрийца на финише. А больше было и не нужно. Бронза, трудовая и прекрасная. И 93 очка отрыва в тотале, отыграть которые за две гонки почти нереально.



И да, завтра — гонка преследования. Сколько раз Шипулин с двадцатых и тридцатых мест в пасьюте наводил свои порядки? Теперь он стартует третьим.