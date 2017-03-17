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17 марта 2017, 20:06 | Биатлон | ТАСС

Шипулин стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россиянин Антон Шипулин занял третье место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене. Спортсмен на дистанции 10 км проиграл победителю 21,3 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.

Победителем стал норвежец Йоханнес Бе. Увеличить
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Выиграл норвежец Йоханнес Бё (24.53,3; 0), вторым финишировал француз Мартен Фуркад, ранее обеспечивший себе победу в общем зачете Кубка мира и в зачете спринтерских гонок (+13,6; 1).

Россиянин Евгений Гараничев стал восьмым (+30,2; 0), Алексей Волков — 30-м (+1.25,2; 0), Матвей Елисеев — 31-м (+1.25,7; 0), Александр Логинов — 38-м (+1.38,3; 2), Антон Бабиков — 42-м (+1.44,9; 2), Игорь Малиновский — 86-м (+3.03,4; 4).

Этап Кубка мира в Норвегии завершится 19 марта.

1.
Бе Й.
Норвегия
2.
Фуркад М.
Франция
3.
ШИПУЛИН А.
Россия
17.03.2017 18:30 Холменколлен (Норвегия) Спринт (мужчины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Йоханнес Бе Норвегия 24.53,3
2 Мартен Фуркад Франция +13,6
3 Антон ШИПУЛИН Россия +21,3
4 Доминик Ландертингер Австрия +21,5
5 Сергей Семенов Украина +24,4
6 Тарьей Бе Норвегия +28,4
7 Ондржей Моравец Чехия +29,1
8 Евгений ГАРАНИЧЕВ Россия +30,2
9 Симон Дестье Франция +34,9
10 Юлиан Эберхард Австрия +43,2
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