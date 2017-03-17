Шипулин стал третьим в спринте на этапе Кубка мира по биатлону в Норвегии
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Россиянин Антон Шипулин занял третье место в спринтерской гонке на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене. Спортсмен на дистанции 10 км проиграл победителю 21,3 секунды, не допустив на двух огневых рубежах ни одного промаха.
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Выиграл норвежец Йоханнес Бё (24.53,3; 0), вторым финишировал француз Мартен Фуркад, ранее обеспечивший себе победу в общем зачете Кубка мира и в зачете спринтерских гонок (+13,6; 1).
Россиянин Евгений Гараничев стал восьмым (+30,2; 0), Алексей Волков — 30-м (+1.25,2; 0), Матвей Елисеев — 31-м (+1.25,7; 0), Александр Логинов — 38-м (+1.38,3; 2), Антон Бабиков — 42-м (+1.44,9; 2), Игорь Малиновский — 86-м (+3.03,4; 4).
Этап Кубка мира в Норвегии завершится 19 марта.
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|17.03.2017 18:30
|Холменколлен (Норвегия)
|Спринт (мужчины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Йоханнес Бе
|Норвегия
|24.53,3
|2
|Мартен Фуркад
|Франция
|+13,6
|3
|Антон ШИПУЛИН
|Россия
|+21,3
|4
|Доминик Ландертингер
|Австрия
|+21,5
|5
|Сергей Семенов
|Украина
|+24,4
|6
|Тарьей Бе
|Норвегия
|+28,4
|7
|Ондржей Моравец
|Чехия
|+29,1
|8
|Евгений ГАРАНИЧЕВ
|Россия
|+30,2
|9
|Симон Дестье
|Франция
|+34,9
|10
|Юлиан Эберхард
|Австрия
|+43,2
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