Евгений Гараничев: Старался, но чего-то не хватало

Также он признался, что заранее хотел стартовать в первой группе.

— Вели, конечно, как и всегда, здорово, — отметил Гараничев. — Можно сказать, через каждые 100 метров стоят тренеры и подсказывают, но тяжело было терпеть. Старался, но чего-то не хватало. Я не колебался, выбирая первую группу при старте. Все понимали, что уже очень теплая погода и трасса быстро разбивается. По ходу гонки снежная крошка становится плотнее.