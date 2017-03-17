Евгений Гараничев: Старался, но чего-то не хватало
Россиянин Евгений Гараничев после спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене отметил, что тренеры в очередной раз здорово работали.
Также он признался, что заранее хотел стартовать в первой группе.
— Вели, конечно, как и всегда, здорово, — отметил Гараничев. — Можно сказать, через каждые 100 метров стоят тренеры и подсказывают, но тяжело было терпеть. Старался, но
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