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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29117963/
17 марта 2017, 21:47 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Евгений Гараничев: Старался, но чего-то не хватало

Россиянин Евгений Гараничев после спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира в Холменколлене отметил, что тренеры в очередной раз здорово работали.

Также он признался, что заранее хотел стартовать в первой группе.

— Вели, конечно, как и всегда, здорово, — отметил Гараничев. — Можно сказать, через каждые 100 метров стоят тренеры и подсказывают, но тяжело было терпеть. Старался, но чего-то не хватало. Я не колебался, выбирая первую группу при старте. Все понимали, что уже очень теплая погода и трасса быстро разбивается. По ходу гонки снежная крошка становится плотнее.
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