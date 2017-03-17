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17 марта 2017, 21:39 | Биатлон | Чемпионат.com

Елисеев: Спринт в Хольменколлене можно назвать провальным

Российский биатлонист Матвей Елисеев прокомментировал своё выступление в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене, где он закончил гонку с 26-м промежуточным результатом.

«Честно говоря, не очень представляю, что произошло н последнем круге. Как гонка в целом? Ужасно, как ещё. С нолём нужно было быть гораздо ближе. Неизвестно, попаду ли в тридцатку. Так что гонку можно назвать провальной. Трасса в Хольменколлене? Нормальная, ничего особенного», — передаёт слова Елисеева спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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