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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29117822/
17 марта 2017, 21:34 | Биатлон | Спорт-Экспресс

Тюменские биатлонистки оказались лучшими в эстафете на первенстве России в Ханты-Мансийске

Тюменские биатлонистки Анастасия Галкина, Александра Бацина и Ксения Жужгова оказались лучшими в эстафете 3×6 км среди юниорок на первенстве России в Ханты-Мансийске.

Однако главной героиней соревновательного дня стала победительница двух предыдущих гонок Кристина Резцова (ХМАО-1), убегавшая на финишную дистанцию на шестой позиции с отставанием 1 мин 40 сек от лидера Жанны Вельяминовой (Красноярский край).

В итоге хозяйка трассы привезла своей команде серебро, уступив победительнице Ксении Жужговой (Тюменская обл.) 12 сек. Команда же Красноярского края слетела с первой на третью строчку итогового протокола с отставанием 23 сек.

Завершал соревновательный день масс-старт на 12,5 км у юниоров. Здесь удача улыбнулась Василию Томшину из Свердловской обл. Он лидировал почти всю гонку и лучше остальных справился со стрельбой. В схватке за серебро Глеб Слободенюк из Санкт-Петербурга опередил другого представителя Свердловской обл. Ивана Синицына, положив в личную копилку вторую серебряную медаль.
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