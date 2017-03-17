Тюменские биатлонистки оказались лучшими в эстафете на первенстве России в Ханты-Мансийске

Однако главной героиней соревновательного дня стала победительница двух предыдущих гонок Кристина Резцова (ХМАО-1), убегавшая на финишную дистанцию на шестой позиции с отставанием 1 мин 40 сек от лидера Жанны Вельяминовой (Красноярский край).

В итоге хозяйка трассы привезла своей команде серебро, уступив победительнице Ксении Жужговой (Тюменская обл.) 12 сек. Команда же Красноярского края слетела с первой на третью строчку итогового протокола с отставанием 23 сек.