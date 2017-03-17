Тюменские биатлонистки оказались лучшими в эстафете на первенстве России в Ханты-Мансийске
Тюменские биатлонистки Анастасия Галкина, Александра Бацина и Ксения Жужгова оказались лучшими в эстафете 3×6 км среди юниорок на первенстве России в
Ханты-Мансийске.
Однако главной героиней соревновательного дня стала победительница двух предыдущих гонок Кристина Резцова (ХМАО-1), убегавшая на финишную дистанцию на шестой позиции с отставанием 1 мин 40 сек от лидера Жанны Вельяминовой (Красноярский край).
В итоге хозяйка трассы привезла своей команде серебро, уступив победительнице Ксении Жужговой (Тюменская обл.) 12 сек. Команда же Красноярского края слетела с первой на третью строчку итогового протокола с отставанием 23 сек.
Завершал соревновательный день
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