Олсбу: Это было лучшее выступление, которое я показала с Рождества

«Это было лучшее выступление, которое я показала с Рождества, а может, и за весь сезон. Хоть я и не попала на подиум, буду бороться в гонке преследования, потому что нахожусь недалеко от лидеров. Всегда здорово знать, что ты не выключился из борьбы и можешь продолжать сражаться.



Я закрыла девять из 10 мишеней, а это очень здорово по сравнению с предыдущими моими результатами в этой дисциплине. Раньше на стрельбе мне было труднее», — приводит слова Олсбу VG.