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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29117676/
17 марта 2017, 21:25 | Биатлон | Чемпионат.com

Олсбу: Это было лучшее выступление, которое я показала с Рождества

Норвежская биатлонистка Марте Олсбу прокомментировала своё выступление в спринте на девятом этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене, где она показала шестой результат.

«Это было лучшее выступление, которое я показала с Рождества, а может, и за весь сезон. Хоть я и не попала на подиум, буду бороться в гонке преследования, потому что нахожусь недалеко от лидеров. Всегда здорово знать, что ты не выключился из борьбы и можешь продолжать сражаться.

Я закрыла девять из 10 мишеней, а это очень здорово по сравнению с предыдущими моими результатами в этой дисциплине. Раньше на стрельбе мне было труднее», — приводит слова Олсбу VG.
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