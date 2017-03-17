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Победительницей стала Мари Лаукканен из Финляндии, второе и третье места — у француженок Жюстины Бреза и Анаис Бескон.



Казахстанка Галина Вишневская завершила гонку с 28-м результатом, Алина Райкова стала 73-й, Дарья Усанова — 76-й,.



Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Хольменколлен (Норвегия)

Спринт. Два огневых рубежа



1. Мари Лаукканен (Финляндия) — 20:33.5 (0+0)

2. Жюстин Бреза (Франция) — +7.9 (0+0)

3. Анаис Бескон (Франция) — +23.1 (0+0)



28. Галина Вишневская (Казахстан) — +1:47.1 (2+0)

73. Алина Райкова (Казахстан) — +3:18.9 (0+3)

76. Дарья Усанова (Казахстан) — +3:22.3 (2+3)

87. Ольга Полторанина (Казахстан) — +3:52.0 (2+1).