Вишневская — 28-я в спринте чемпионата Кубка мира
С женского спринта стартовал девятый этап Кубка мира по биатлону в норвежском Хольменколлене.
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Победительницей стала Мари Лаукканен из Финляндии, второе и третье места — у француженок Жюстины Бреза и Анаис Бескон.
Казахстанка Галина Вишневская завершила гонку с 28-м результатом, Алина Райкова стала 73-й, Дарья Усанова — 76-й,.
Биатлон. Кубок мира. Девятый этап. Хольменколлен (Норвегия)
Спринт. Два огневых рубежа
1. Мари Лаукканен (Финляндия) — 20:33.5 (0+0)
2. Жюстин Бреза (Франция) — +7.9 (0+0)
3. Анаис Бескон (Франция) — +23.1 (0+0)
28. Галина Вишневская (Казахстан) — +1:47.1 (2+0)
73. Алина Райкова (Казахстан) — +3:18.9 (0+3)
76. Дарья Усанова (Казахстан) — +3:22.3 (2+3)
87. Ольга Полторанина (Казахстан) — +3:52.0 (2+1).
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