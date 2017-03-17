В пятницу в Холменколлене прошла последняя гонка, идущая в зачет Кубка наций, — спринт, победительницей которого стала финка Мари Лаукканен, а второе и третье место заняли француженки Жюстин Бреза и Анаис Бескон соответственно.

После гонки в активе сборной Германии стало 7951 очко, второе место заняла команда Франции (7646), а третьими стали украинки (6605). Российская команда набрала в итоге 6139 очков и осталась на седьмой строчке, то есть за пределами первой пятерки. Это означает, что в следующем сезоне тренерский штаб женской сборной России сможет заявлять на гонки Кубка мира, как правило, не более семи спортсменок, а выйти на старт смогут пять биатлонисток.

Зачет Кубка наций — рейтинг национальных биатлонных федераций по результатам выступления спортсменов в индивидуальных, спринтерских, эстафетных и смешанных эстафетных гонках Кубка и чемпионата мира. Очки Кубка наций присуждаются трем лучшим спортсменам национальной федерации в этих стартах в соответствии с занятыми местами.

При подведении итогов Кубка мира все заработанные спортсменами национальной федерации очки Кубка наций суммируются, и полученная сумма определяет место федерации в зачете. Место в Кубке наций определяет количество спортсменов для каждой сборной, которых можно выставить на этапах Кубка мира в следующем сезоне.