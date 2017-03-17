Чешская биатлонистка Коукалова завоевала малый Хрустальный глобус КМ в спринте

Финальная спринтерская гонка прошла в пятницу в норвежском Холменколлене и завершилась победой финки Мари Лаукканен, а Коукалова заняла четвертое место, заработав за гонку 43 очка. Ее ближайшая конкурентка в общем зачете этой дисциплины немка Лаура Дальмайер заняла только 31-е место, заработав 10 баллов.

В итоге чешка стала победительницей общего зачета в спринте, набрав в сумме 377 очков и обойдя на пять баллов Дальмайер (372). Третье место заняла финка Кайса Мякяряйнен (337). Лучшая из россиянок Татьяна Акимова с 169 очками заняла 15-ю строчку.

Большой Хрустальный глобус у женщин досрочно завоевала Дальмайер.