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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29116828/
17 марта 2017, 18:20 | Биатлон | Чемпионат.com

Мошкова: Рада, что смогла попасть в гонку преследования даже с тремя штрафами

Российская биатлонистка Екатерина Мошкова прокомментировала своё выступление в спринте на девятом этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене, где она завоевала 60-е место, благодаря чему получила право выступить в гонке преследования.

«На самом деле я пока ещё не понимаю, что произошло, но я рада, что смогла попасть в гонку преследования. Даже с тремя штрафами на “стойке”, чем я, конечно, очень расстроена. Но 60-е место и попасть при этом в гонку преследования — это круто.

Что случилось на “стойке”? Наверное, очень хотела попасть, и это помешало. На втором круге, как и на первом, тренеры мне не говорили, с каким результатом я иду. Только на последнем сказали, что выхожу 63-я или 64-я и что до гонки преследования 5 или 7 секунд. Весь круг меня гнали, я постепенно сокращала отрыв, и на последнем подъёме мне сказали, что проигрываю 60-му месту 2 секунды. На финише я всё же оказалась 60-я. В общем, я сделал всё, что в моих силах», — отметила Мошкова в эфире «Матча».
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