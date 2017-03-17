Лаукканен: Решение не завершать карьеру в прошлом сезоне оказалось верным
Финская биатлонистка Мари Лаукканен прокомментировала свою победу в спринте на заключительном этапе Кубка мира в
Осло-Хольменколлене.
«Конечно, у меня невероятные впечатления. Всегда хорошо стрелять на ноль и быть на подиуме. Утром я не ожидала такого результата, так как смотрела на статистику и видела, что я хорошо бегу здесь, но много мажу. Сегодня был непростой день. Мне немного повезло, так как при таком ветре сложно отстрелять на ноль.
Прошлый сезон я закончила здесь в Осло
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter