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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29116824/
17 марта 2017, 18:14 | Биатлон | Чемпионат.com

Лаукканен: Решение не завершать карьеру в прошлом сезоне оказалось верным

Финская биатлонистка Мари Лаукканен прокомментировала свою победу в спринте на заключительном этапе Кубка мира в Осло-Хольменколлене.

«Конечно, у меня невероятные впечатления. Всегда хорошо стрелять на ноль и быть на подиуме. Утром я не ожидала такого результата, так как смотрела на статистику и видела, что я хорошо бегу здесь, но много мажу. Сегодня был непростой день. Мне немного повезло, так как при таком ветре сложно отстрелять на ноль.

Прошлый сезон я закончила здесь в Осло из-за болезни и не знала, буду ли продолжать карьеру, но решила выступать и это решение оказалось верным. Я счастлива вернуться сюда на победной волне. Хольменколлен — легендарное место, которое всегда останется в истории лыжных гонок. В этом году я была рада попробовать свои силы в лыжах, и это придало мне уверенности», — передаёт слова Лаукканен спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.
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