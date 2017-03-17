Лаукканен: Решение не завершать карьеру в прошлом сезоне оказалось верным

«Конечно, у меня невероятные впечатления. Всегда хорошо стрелять на ноль и быть на подиуме. Утром я не ожидала такого результата, так как смотрела на статистику и видела, что я хорошо бегу здесь, но много мажу. Сегодня был непростой день. Мне немного повезло, так как при таком ветре сложно отстрелять на ноль.



Прошлый сезон я закончила здесь в Осло из-за болезни и не знала, буду ли продолжать карьеру, но решила выступать и это решение оказалось верным. Я счастлива вернуться сюда на победной волне. Хольменколлен — легендарное место, которое всегда останется в истории лыжных гонок. В этом году я была рада попробовать свои силы в лыжах, и это придало мне уверенности», — передаёт слова Лаукканен спецкор «Чемпионата» Александр Круглов.