Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/biathlon/29116242/
17 марта 2017, 17:55 | Биатлон | ТАСС

Финская биатлонистка Лаукканен выиграла спринт на этапе КМ в Норвегии

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Финка Мари Лаукканен стала победительницей спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене. Спортсменка показала результат 20 минут 33,5 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.

Финская биатлонистка Лаукканен выиграла спринт на этапе КМ в Норвегии - Фото Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Второе место заняла француженка Жюстин Бреза (отставание 7,9 секунды; 0 промахов), третьей финишировала ее соотечественница Анаис Бескон (+23,1; 0).

Чешка Габриэла Коукалова, показавшая четвертый результат, стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок.

Россиянка Ирина Старых финишировала 15-й (+1.20,5; 2), Виктория Сливко заняла 30-е место (+1.52,9; 1), Дарья Виролайнен — 36-е (+2.04,6; 3), Ирина Услугина — 39-е (+2.08,3), Екатерина Мошкова — 60-е (2.41,0; 3), Валерия Васнецова — 79-е (+3.26,5; 3).

Этап Кубка мира в Холменколлене завершится 19 марта.

1.
Лаукканен М.
Финляндия
2.
Бреза Ж.
Франция
3.
Бескон А.
Франция
17.03.2017 16:00 Холменколлен (Норвегия) Спринт (женщины)
М Спортсмен Страна Результат
1 Мари Лаукканен Финляндия 20.33,5
2 Жюстин Бреза Франция +07,9
3 Анаис Бескон Франция +23,1
4 Габриэла Коукалова Чехия +37,4
5 Вероника Виткова Чехия +41,4
6 Марта Ольсбу Норвегия +51,0
7 Сьюзен Данкли США +56,7
8 Тея Грегорин Словения +56,9
9 Федерика Санфилиппо Италия +58,2
10 Анна Фролина Южная Корея +01.06,9
Смотреть полные результаты гонки

Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Биатлона

Еще 7 новостей  Все новости
17 марта

Александр Емельяненко не будет проводить бои до лета

Краснодарский ВК "Динамо" погасит долги за счет средств "Роснефти"

Скелетонист Третьяков занял третье место в общем зачете Кубка мира