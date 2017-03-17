Финская биатлонистка Лаукканен выиграла спринт на этапе КМ в Норвегии
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Финка Мари Лаукканен стала победительницей спринтерской гонки на заключительном этапе Кубка мира по биатлону, который проходит в норвежском Холменколлене. Спортсменка показала результат 20 минут 33,5 секунды, не допустив промахов на двух огневых рубежах.
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Второе место заняла француженка Жюстин Бреза (отставание 7,9 секунды; 0 промахов), третьей финишировала ее соотечественница Анаис Бескон (+23,1; 0).
Чешка Габриэла Коукалова, показавшая четвертый результат, стала обладательницей малого Хрустального глобуса в зачете спринтерских гонок.
Россиянка Ирина Старых финишировала 15-й (+1.20,5; 2), Виктория Сливко заняла 30-е место (+1.52,9; 1), Дарья Виролайнен — 36-е (+2.04,6; 3), Ирина Услугина — 39-е (+2.08,3), Екатерина Мошкова — 60-е (2.41,0; 3), Валерия Васнецова — 79-е (+3.26,5; 3).
Этап Кубка мира в Холменколлене завершится 19 марта.
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|17.03.2017 16:00
|Холменколлен (Норвегия)
|Спринт (женщины)
|М
|Спортсмен
|Страна
|Результат
|1
|Мари Лаукканен
|Финляндия
|20.33,5
|2
|Жюстин Бреза
|Франция
|+07,9
|3
|Анаис Бескон
|Франция
|+23,1
|4
|Габриэла Коукалова
|Чехия
|+37,4
|5
|Вероника Виткова
|Чехия
|+41,4
|6
|Марта Ольсбу
|Норвегия
|+51,0
|7
|Сьюзен Данкли
|США
|+56,7
|8
|Тея Грегорин
|Словения
|+56,9
|9
|Федерика Санфилиппо
|Италия
|+58,2
|10
|Анна Фролина
|Южная Корея
|+01.06,9
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