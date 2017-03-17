Стрельба под пение птиц. Как Норвегия провожает биатлон

Весеннее настроение

Хольменколлен — это один из спальных районов Осло, расположенный на большой высоте. Дорога к нему всегда идёт в гору. За последние 15 лет проводить финалы Кубка мира столице Норвегии доводилось по очереди с Ханты-Мансийском. Но если в Югре ещё царствует зима, то здесь весна давно вступила в свои права. Оставшийся после лыжного марафона на Кубке мира снег тщательно оберегается организаторами, но от солнца весь его не спрячешь. Отдельные участки дистанции уже откровенно разбиты.



Тренеры на тренировку тоже ходят, одевшись по-летнему. Рикко Гросс давно забросил свою тёплую куртку и следит за стрельбой подопечных налегке. В районе Богстад, где живёт спецкор «Чемпионата», уже в полседьмого утра поют птицы, да и у немногочисленных зрителей на трибунах заметно весеннее настроение. У норвежцев, как и у нас, останется ещё национальный чемпионат, после чего с биатлоном можно будет заканчивать. В этом сезоне.

Проверка боем

Решение руководства СБР пригласить трёх лучших юниоров — Игоря Малиновского, Екатерину Мошкову и Валерию Васнецову — наша биатлонная общественность встретила приветливо. В 2007 году точно так же на последние два этапа в Лахти и Хольменколлен приглашали молодых Светлану Слепцову и Екатерину Шумилову. Последняя в составе и спустя 10 лет, правда, в сегодняшнем спринте оказалась восьмой лишней.



Малиновский оказался общительным парнем и в интервью коллегам с «Матч ТВ» бодро рассказывал о семейной традиции пилотировать вертолёты, о своих юниорских победах и готовности к дебюту в Кубке мира. Такому стоит задать один вопрос, а ответит сразу на три. Кстати, с детства Игорь получил прозвище Малина, а ни пилотом, ни маршалом его никто не называл. Впрочем, до маршала предстоит ещё дослужиться во время долгой биатлонной карьеры.

Бесконечные трибуны

Особенность стадиона в Хольменколлене в том, что в его необъятных трибунах легко заблудиться. Это на тренировках они пустые и кажущиеся бескрайними, а во время гонки могут собрать и больше 15 тысяч. Приятный плюс в том, что все финишные разборки здесь на глазах у зрителей. Это и эпическая битва Уле-Эйнара Бьорндалена с Рафаэлем Пуаре в прощальной гонке француза, и атака того же Свендсена на Бьорндалена, и десятая доля секунды, отделившая от победы Николая Круглова.



Даже внешне трибуны Хольменколлена чем-то напоминают Ханты-Мансийск, а потому кажется, что все финишные разборки будут здесь на глазах у зрителей. Единственное различие — памятник королю Олафу с собакой, который в начале прошлого века считался неплохим лыжником и регулярно посещал хольменколленские марафоны. К традиционным соревнованиям преданные болельщики украсили Олафа лавровым венком с норвежским флагом. Его нынешний преемник Харальд V тоже, несмотря на солидный возраст, выбирается на лыжи и биатлон и является давним и преданным поклонником Уле-Эйнара Бьорндалена.

А на ужин у нас макароны

Основные сборные живут все эти годы в одном и том же отеле. Раньше он назывался Rika, а сейчас переименован в Scandic, став частью всемирно известного бренда в мире гостиничного бизнеса. Россиянам здесь удобно тем, что можно не переходить на местное время и отправляться на завтрак уже в 6:30, поэтому разговоров о неудобной акклиматизации точно не будет. В то же время и ужин заканчивается уже в 21 час, то есть в 23 по Москве.