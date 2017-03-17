Стрельба под пение птиц. Как Норвегия провожает биатлон
Весенний биатлон, бодрое дыхание юниоров, раздетые тренеры и украшенный памятник ждут начала соревнований в Хольменколлене.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Весеннее настроение
Хольменколлен — это один из спальных районов Осло, расположенный на большой высоте. Дорога к нему всегда идёт в гору. За последние 15 лет проводить финалы Кубка мира столице Норвегии доводилось по очереди с
Тренеры на тренировку тоже ходят, одевшись
Проверка боем
Решение руководства СБР пригласить трёх лучших юниоров — Игоря Малиновского, Екатерину Мошкову и Валерию Васнецову — наша биатлонная общественность встретила приветливо. В 2007 году точно так же на последние два этапа в Лахти и Хольменколлен приглашали молодых Светлану Слепцову и Екатерину Шумилову. Последняя в составе и спустя 10 лет, правда, в сегодняшнем спринте оказалась восьмой лишней.
Малиновский оказался общительным парнем и в интервью коллегам с «Матч ТВ» бодро рассказывал о семейной традиции пилотировать вертолёты, о своих юниорских победах и готовности к дебюту в Кубке мира. Такому стоит задать один вопрос, а ответит сразу на три. Кстати, с детства Игорь получил прозвище Малина, а ни пилотом, ни маршалом его никто не называл. Впрочем, до маршала предстоит ещё дослужиться во время долгой биатлонной карьеры.
Бесконечные трибуны
Особенность стадиона в Хольменколлене в том, что в его необъятных трибунах легко заблудиться. Это на тренировках они пустые и кажущиеся бескрайними, а во время гонки могут собрать и больше 15 тысяч. Приятный плюс в том, что все финишные разборки здесь на глазах у зрителей. Это и эпическая битва
Даже внешне трибуны Хольменколлена
А на ужин у нас макароны
Основные сборные живут все эти годы в одном и том же отеле. Раньше он назывался Rika, а сейчас переименован в Scandic, став частью всемирно известного бренда в мире гостиничного бизнеса. Россиянам здесь удобно тем, что можно не переходить на местное время и отправляться на завтрак уже в 6:30, поэтому разговоров о неудобной акклиматизации точно не будет. В то же время и ужин заканчивается уже в 21 час, то есть в 23 по Москве.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter