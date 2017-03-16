Дальмайер: В этом сезоне я достигла гораздо большего, чем мечтала

«После чемпионата мира в Хохфильцене мне было не так просто вновь сосредоточиться на этапах Кубка мира. То, что мне удалось завоевать “Большой хрустальный глобус”, — это просто безумие.



В этом сезоне я достигла гораздо большего, чем мечтала. Конечно, я постараюсь как можно лучше выступить в Норвегии, но как получится, так и будет. Я не считала очки в Кубке мира и в зачёте “Малых глобусов” также этого делать не буду», — цитирует Дальмайер DSV.