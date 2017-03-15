Мякяряйнен: Буду очень скучать по биатлонной семье, когда сезон закончится
Чемпионка мира по биатлону финка Кайса Мякяряйнен призналась, что испытывает расстройство в связи со скорым окончанием сезона в Кубке мира.
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«Солнце светит в Хольменколлене. Когда сезон закончится, я буду очень скучать по всей этой потрясающей, важной и очень близкой биатлонной семье», — написала Мякяряйнен на своей странице в сети «Фейсбук».
В общем зачёте Кубка мира Кайса Мякяряйнен занимает третье место, одержав две победы в текущем сезоне.
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