Мартен Фуркад примет участие в заключительном этапе КМ в Холменколлене
МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад примет участие в этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает телеканал BFM TV.
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Тем не менее спортсмен, который ранее объявил о досрочном завершении сезона после завоевания большого Хрустального глобуса, может в любой момент покинуть соревнования, чтобы находиться рядом со своей беременной подругой.
Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдет с 17 по 19 марта.
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