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15 марта 2017, 16:28 | Биатлон | ТАСС

Мартен Фуркад примет участие в заключительном этапе КМ в Холменколлене

МОСКВА, 15 марта. /ТАСС/. Французский биатлонист Мартен Фуркад примет участие в этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает телеканал BFM TV.

<em>МОСКВА 15 марта. /ТАСС/. </em>Французский биатлонист Мартен <span class=error>Фуркад</span> примет участие в этапе Кубка мира в норвежском Холменколлене. Об этом сообщает телеканал BFM TV. Увеличить
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Тем не менее спортсмен, который ранее объявил о досрочном завершении сезона после завоевания большого Хрустального глобуса, может в любой момент покинуть соревнования, чтобы находиться рядом со своей беременной подругой.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдет с 17 по 19 марта.
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