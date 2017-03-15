Мартен Фуркад примет участие в заключительном этапе КМ в Холменколлене

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Тем не менее спортсмен, который ранее объявил о досрочном завершении сезона после завоевания большого Хрустального глобуса, может в любой момент покинуть соревнования, чтобы находиться рядом со своей беременной подругой.

Заключительный этап Кубка мира по биатлону пройдет с 17 по 19 марта.