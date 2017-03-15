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https://sport.mail.ru/news/biathlon/29085333/
15 марта 2017, 15:01 | Биатлон | Чемпионат.com

Стал известен состав сборной Германии на этап КМ по биатлону в Хольменколлене

Тренерский штаб сборной Германии по биатлону огласил состав команды на заключительный этап Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия), который пройдёт 17—19 марта, сообщает DSV.

Биатлон. Этап Кубка мира. Хольменколлен. Состав сборной Германии

Мужчины: Бенедикт Долль, Флориан Граф, Эрик Лессер, Филипп Наврат, Арнд Пайффер, Роман Рес, Симон Шемпп.

Женщины: Лаура Дальмайер, Марен Хаммершмидт, Дениз Херманн, Франциска Хильдебранд, Ванесса Хинц, Надин Хорхлер.

В общем зачёте Кубка наций мужская и женская сборные Германии занимают первое место.
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