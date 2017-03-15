Пидгрушная: Когда я начинала сезон, то просто не могла бежать
Олимпийская чемпионка украинская биатлонистка Елена Пидгрушная рассказала о трудностях, которые испытывала по ходу нынешнего сезона. В общем зачёте Кубка мира она занимает 29-е место.
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Видимо, что-то случилось...
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«Летом я была в прекрасной форме, ничего не предвещало беды в сезоне. Абсолютно нормальной была и скоростная, и силовая, и объёмная подготовки. Всё делали по плану. Но случились операции, были сбои в организме, и, видимо, я не смогла переварить всю эту подготовку, чтобы зимой бежать.
Когда я начинала сезон, то просто не могла бежать. Когда выходила на гонку, не знала, закончу её или нет. И дыхания, и просто функционально сил не было. Я не могла понять почему, так как летняя подготовка у меня была отличной. Надеюсь, она никуда не денется и даст плоды в следующем году. Наверное, просто организм не успел всё это переварить», — цитирует Пидгрушную «Обозреватель».
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