Пидгрушная: Когда я начинала сезон, то просто не могла бежать

«Летом я была в прекрасной форме, ничего не предвещало беды в сезоне. Абсолютно нормальной была и скоростная, и силовая, и объёмная подготовки. Всё делали по плану. Но случились операции, были сбои в организме, и, видимо, я не смогла переварить всю эту подготовку, чтобы зимой бежать.



Когда я начинала сезон, то просто не могла бежать. Когда выходила на гонку, не знала, закончу её или нет. И дыхания, и просто функционально сил не было. Я не могла понять почему, так как летняя подготовка у меня была отличной. Надеюсь, она никуда не денется и даст плоды в следующем году. Наверное, просто организм не успел всё это переварить», — цитирует Пидгрушную «Обозреватель».