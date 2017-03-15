Временно отстраненная IBU биатлонистка Глазырина не сможет выступить на ЧР
ПХЕНЧХАН (Южная Корея), 15 мар —
Р-Спорт, Вероника Гибадиева. Екатерина Глазырина, временно отстраненная Международным союзом биатлонистов (IBU) от соревнований, не сможет выступить на чемпионате России; отстранение касается как международных, так и российских стартов, сообщили корреспонденту «Р-Спорт» в пресс-службе Союза биатлонистов России (СБР).
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IBU 10 февраля вынес решение о временном отстранении от соревнований Глазыриной на основании материалов, опубликованных во второй части доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. Глазырина была заявлена за российскую команду на чемпионат мира, который прошел в феврале в австрийском Хохфильцене, но в итоге выступить не смогла. Ранее Глазырина заявила, что готовится стартовать на чемпионате России, который пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.
«Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не будет выступать на соревнованиях до завершения временного отстранения, таково решение Международного союза биатлонистов, принятое 10 февраля 2017 года на основании доклада Макларена. Отстранение касается как международных, так и российских стартов», — сообщили корреспонденту агентства.
«Ранее Союз биатлонистов России передал в IBU всю информацию, запрошенную международной организацией относительно доклада Макларена. На данный момент в отношении Екатерины ведется расследование. Отстранение будет длиться до тех пор, пока IBU не выяснит факт невиновности или виновности спортсменки. Естественно, что биатлонистка продолжает индивидуальную подготовку, и все мы надеемся на скорейшее завершение расследования в пользу россиянки», — говорится в сообщении
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