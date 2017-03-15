Временно отстраненная IBU биатлонистка Глазырина не сможет выступить на ЧР

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку. Сообщение об ошибке автоматически отправлено в службу поддержки. Приносим свои извинения

IBU 10 февраля вынес решение о временном отстранении от соревнований Глазыриной на основании материалов, опубликованных во второй части доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. Глазырина была заявлена за российскую команду на чемпионат мира, который прошел в феврале в австрийском Хохфильцене, но в итоге выступить не смогла. Ранее Глазырина заявила, что готовится стартовать на чемпионате России, который пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.

«Российская биатлонистка Екатерина Глазырина не будет выступать на соревнованиях до завершения временного отстранения, таково решение Международного союза биатлонистов, принятое 10 февраля 2017 года на основании доклада Макларена. Отстранение касается как международных, так и российских стартов», — сообщили корреспонденту агентства.