СБР примет решение об участии Глазыриной в чемпионате России после консультации с IBU

Об этом ТАСС сообщил глава Союза биатлонистов России (СБР) Александр Кравцов.

Глазырина временно отстранена IBU от международных стартов на основании данных из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства. Во вторник биатлонистка сообщила в своей группе в социальной сети «Вконтакте», что находится в Тюмени и «улучшает потихоньку свою форму для выступления на чемпионате России».

«Решение по ее допуску будет вынесено после консультации с Международным союзом биатлонистов, который ее отстранил», — сообщил Кравцов.

Как рассказал ТАСС главный тренер команды Александр Касперович, Глазырина может готовиться к чемпионату России, но решение принимать не ей. «Екатерина может готовиться к чемпионату России, писать о намерении участвовать, но решение по ее старту будет принимать руководство Союза биатлонистов России», — отметил он.

IBU объявил об отстранении россиянки в феврале, причиной данного решения стали данные из доклада независимой комиссии Всемирного антидопингового агентства (WADA) под руководством Ричарда Макларена. Спортсменка входила в состав сборной России на чемпионате мира — 2017, который прошел в австрийском Хохфильцене, но выступить на нем не смогла.

Чемпионат России по биатлону пройдет с 30 марта по 3 апреля в Тюмени.