Временно отстраненная IBU Глазырина заявила, что готовится к выступлению на ЧР

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IBU 10 февраля вынес решение о временном отстранении от соревнований Глазыриной на основании материалов, опубликованных во второй части доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. Глазырина была заявлена за российскую команду на чемпионат мира, который прошел в феврале в австрийском Хохфильцене, но в итоге выступить не смогла.

«Спасибо за ваши переживания! Я сейчас нахожусь в Тюмени, на “Жемчужине Сибири”, улучшаю потихоньку свою форму для выступления на чемпионате России», — ответила Глазырина на вопрос подписчиков в официальной группе спортсменки в сети «ВКонтакте».

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.