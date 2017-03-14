Временно отстраненная IBU Глазырина заявила, что готовится к выступлению на ЧР
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Екатерина Глазырина, временно отстраненная Международным союзом биатлонистов (IBU) от соревнований, заявила, что готовится к выступлению на чемпионате России.
|
Видимо, что-то случилось...
К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
IBU 10 февраля вынес решение о временном отстранении от соревнований Глазыриной на основании материалов, опубликованных во второй части доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. Глазырина была заявлена за российскую команду на чемпионат мира, который прошел в феврале в австрийском Хохфильцене, но в итоге выступить не смогла.
«Спасибо за ваши переживания! Я сейчас нахожусь в Тюмени, на “Жемчужине Сибири”, улучшаю потихоньку свою форму для выступления на чемпионате России», — ответила Глазырина на вопрос подписчиков в официальной группе спортсменки в сети «ВКонтакте».
Чемпионат России пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter