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14 марта 2017, 17:17 | Биатлон | Р-Спорт

Временно отстраненная IBU Глазырина заявила, что готовится к выступлению на ЧР

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Екатерина Глазырина, временно отстраненная Международным союзом биатлонистов (IBU) от соревнований, заявила, что готовится к выступлению на чемпионате России.

<em>МОСКВА 14 <span class=error>мар</span> — <nobr>Р-Спорт.</nobr> </em>Екатерина <span class=error>Глазырина</span> временно отстраненная Международным союзом биатлонистов (IBU) от соревнований заявила что готовится к выступлению на чемпионате России. Увеличить
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IBU 10 февраля вынес решение о временном отстранении от соревнований Глазыриной на основании материалов, опубликованных во второй части доклада независимой комиссии WADA во главе с Ричардом Маклареном. Глазырина была заявлена за российскую команду на чемпионат мира, который прошел в феврале в австрийском Хохфильцене, но в итоге выступить не смогла.

«Спасибо за ваши переживания! Я сейчас нахожусь в Тюмени, на “Жемчужине Сибири”, улучшаю потихоньку свою форму для выступления на чемпионате России», — ответила Глазырина на вопрос подписчиков в официальной группе спортсменки в сети «ВКонтакте».

Чемпионат России пройдет в Тюмени с 30 марта по 3 апреля.
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