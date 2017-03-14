Александр Тихонов: В российском биатлоне нужно проводить чистку бульдозером

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— По результатам Контиолахти мы в очередной раз убеждаемся, что в женском составе нужны серьезные коррективы. Я не согласен со словами Александра Михайловича Кравцова, который сказал, что Тихонов не прав. Если бы я был не прав, не было бы таких результатов. Я послушал интервью Касперовича, и мне стало стыдно. Спортсменов тасуют туда-сюда, такого никогда не было.

Нужно проводить чистку бульдозером. Читал интервью Волкова о том, что он хочет готовиться отдельно. Леша, тебя можно готовить только на первый этап эстафеты. На «двадцатке» ты уже ничего не сделаешь. К тебе добавится еще год, но ты не Бьорндален. Я не хочу убивать спортсменов психологически, но надо смотреть правде в глаза, — написал Тихонов на своем официальном сайте.

Напомним, официальный сезон-2016/17 в мировом сезоне завершается на этой неделе. Заключительный этап Кубка мира пройдет с 17 по 19 марта в норвежском Холменколлене.