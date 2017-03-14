— Почему так неудачно сложился для российских биатлонистов 8-й этап?

— Со стороны сложно сказать. Ясно только, что стреляли неудачно, это главная причина, — считает Сергей Тарасов. — Что касается хода, тут выступили на своем уровне.

— Предолимпийский сезон можно оценить ниже среднего. Это настораживает. На Олимпиаде надежды только на Шипулина и мужскую эстафету. А если у них не пойдет…

— Ну на эстафету мы можем надеяться. Многие команды не стабильно выступали в эстафете, почти ни у кого из наших соперников нет железных эстафетных составов. А у нас средний состав со спортсменами среднего уровня, которые занимают в индивидуальных гонках на чемпионате мира 20-е места, как Цветков и Бабиков, но с этими ребятами мы становимся чемпионами мира.

— А если у Шипулина что-то не заладится на Олимпиаде?

— Антон и в этом сезоне не сказать, чтоб очень хорошо выступал. Он идет на втором месте в общем зачете Кубка мира и не пропустил ни одного этапа. А ближайшие конкуренты, например, Бе и Шемпп половину стартов пропустили. Если б они выступали на всех этапах, не факт, что Шипулин шел бы на втором месте.

— Конечно, сейчас бессмысленно давать прогнозы, но как бы без медалей в Пхенчанхе не остаться…

— Сложно тут гадать — у любого спортсмена сезон на сезон не приходится. Например, Гараничев в прошлом сезоне лучше выглядел ходом, чем в этом. Лишь в конце этого сезона стал более менее на себя прошлогоднего походить. Далеко не все могут каждый сезон проводить на высоком уровне. Вот Фуркад каждый год прет.

— Фуркад уже выиграл 13 гонок, больше чем все остальные биатлонисты вместе взятые. В чем феномен Фуркада?

— Огромный талант, такие не каждый год рождаются. И высокий профессионализм. У Фуркада перед глазами был пример Бьорндалена, думаю, он у норвежца много взял в плане отношения к делу.

— Сейчас модно сравнивать Фуркада и Бьорндалена. Это все равно, что сравнивать Пеле и Марадону.

— Это точно. У одного свои сильные качества, у другого — другие. Но мне кажется, Фуркад более одаренный. Смотрите, как он стреляет стоя — почти все попадает в круг, выстрелов в габариты нет совсем. Иногда только начинает перестраховываться, передерживает, тогда бывают промахи. А так — у Фуркада очень уверенная и четкая стрельба.

— Президент СБР Александр Кравцов уже заявил, что на последнем этапе Кубка мира в Холменколлене выступят несколько молодых спортсменов.

— Это правильное решение — надо молодежь вывозить на Кубки мира. Посмотреть на них в экстремальных условиях. И будет видно: прибавляет спортсмен в таких условиях, или наоборот, теряется. Психологическое напряжение для наших юниоров будет совсем другим на этапе Кубка мира, чем на юношеском первенстве мира. Это очень хороший тест для молодежи.

— Кто из наших юниоров наибольшие надежды подает?

— Игорь Малиновский, он считается самым подающим надежды. Вот на него и будет интересно посмотреть на этапе в Холменколлене.