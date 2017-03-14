В рубрике «Оценки за этап» мы продолжаем взвешивать и подсчитывать баллы российским биатлонистам за их выступления. Этап в Контиолахти медалей России не принёс, как и отличных оценок. Зато хватает проваливших экзамен двоечников. Выступление в Финляндии оценили двукратный олимпийский чемпион и профессор Анатолий Алябьев, а также по традиции болельщик и журналист.



Анатолий Альябьев, двукратный олимпийский чемпион

Антон Шипулин — 6. К концу сезона заметно устал психологически и оказался не готов сохранять концентрацию до конца гонки.



Евгений Гараничев — 6. Показал то, на что готов. Стрельба стоя по-прежнему далека от идеала, что заставляет тренеров задуматься.



Максим Цветков — 3,5. Очень устал после чемпионата мира и военных игр. Явно нуждался в отдыхе по ходу сезона, поэтому выступил, мягко говоря, ниже среднего.



Антон Бабиков — 4. Функциональное состояние ужасное, как и у Цветкова, разве что стрелял точно.



Матвей Елисеев — 6,5. Оклемался после спада в середине сезона и достойно вёл борьбу в эстафете.



Алексей Волков — 5,5. В супермиксте рассчитывали на большее, особенно в плане стрельбы, но сказались последствия переезда.



Дмитрий Малышко — 2. Не пойму, что с ним случилось, но результат из ряда вон даже для новичка. Прежде чем продолжать карьеру в следующем сезоне, нужно с тренерами провести анализ и понять причины.



Дарья Виролайнен — 6,5. В спринте проявила себя отлично, но дальше не хватило стабильности.



Ирина Старых — 7,5. Старается и бьётся в каждой гонке. Единственная спортсменка в женской команде, подготовленная на уровне.



Екатерина Шумилова — 5. Ходом была очень слаба.



Ирина Услугина — 5,5.



Татьяна Акимова — 5. Провела слишком много стартов в этом сезоне и устала. Слишком долго стрелала стоя.



Виктория Сливко — 5,5. Для дебюта не совсем провалилась, поэтому поставлю оценку повыше за стабильную стрельбу.





Ольга Петрова, болельщица

Финансовый аналитик из Санкт-Петербурга, занималась лёгкой атлетикой, болеет биатлоном с 1999 года. Впервые поехала на Кубок мира в 2012 году в Контиолахти и с тех пор считает этот этап почти домашним. Также была на соревнованиях в Хохфильцене и Поклюке.



Антон Шипулин — 6,5. К сожалению, в спринте предсказуемо накосячил в стрельбе, а в преследовании сделал два промаха. Пропуск эстафеты понимаю.



Евгений Гараничев — 5,5. Мог бы и получше, особенно в эстафете.



Матвей Елисеев — 5,5. Вроде начал выбираться из ямы, но «стойка» хромает, как у всех. Способен выступать лучше.



Максим Цветков — 4. Гораздо ниже ожиданий, так как обнадёжил в начале сезона, а сейчас последним попал в преследование и не побежал его.



Антон Бабиков — 3,5. Старался, отстрелял на ноль, но ходом совсем плохо.



Дмитрий Малышко — 2. Если бы могла, поставила бы ноль. Занять одно из последних мест и так провалить стрельбу — это полное дно. Раньше хоть иногда ходом радовал, а сейчас нет ничего.



Алексей Волков — 5,5. По одному супермиксту, в котором я ждала другого биатлониста с Кубка IBU, судить сложно. Он пробежал эстафету как всегда средне.



Дарья Виролайнен — 6,5. Поставила бы больше за четвёртое место и «чистую» стрельбу, если бы не провал в супермиксте.



Ирина Старых — 8. Не лучшие для неё результаты, но она всегда сражается в контактных гонках. В смешанной эстафете вернула команду в борьбу за медали. В её лице мы получили очень надёжного эстафетного бойца.



Екатерина Шумилова — 4,5. После феерии на IBU ждалось чего-то другого. Видимо, её скорость хороша только на уровне второго эшелона, а здесь порадовала только стрельба в спринте.



Ирина Услугина — 5,5. Крепкий середняк. Медленная, но стреляет неплохо.



Виктория Сливко — 5,5. Молодая, может быть разбежится, но пока выглядит как женский вариант Лёши Волкова.



Татьяна Акимова — 3. Убеждена, что Таня Акимова — женский вариант Жени Гараничева, который начинает психовать в эстафетах. Пока не вижу в ней бойца, может лучше ставить её в середину.



Александр Круглов, обозреватель «Чемпионата»

Антон Шипулин — 5,5. Когда одна и та же ошибка повторяется из раза в раз, сложно ставить высокую оценку. При неплохой физической готовности Антон растратил все шансы на последнем рубеже.



Евгений Гараничев — 6. Так и не может разобраться с ошибками на стрельбе стоя и не слишком силён на последнем круге. В то же время к концу сезона обрёл стабильность. В эстафете не провалился, но и не выручил.



Матвей Елисеев — 6. Хотя его включение в заявку на этап вызывало вопросы, каши не испортил. В контактных гонках уже берёт на себя инициативу и достойно борется, но в подъёмах по-прежнему тяжеловат.



Максим Цветков — 4. На последнем круге спринта буквально умирал, проиграв минуту. В конце сезона всё же не сдал экзамен на топ-биатлониста. Очевидно повторение ошибки прошлого года, хотя сам спортсмен и тренеры это отрицают.



Антон Бабиков — 4,5. До очковой зоны добрался, благодаря точной стрельбе, но ходом был не лучше Цветкова. Видимо, также не рассчитал свои силы по сезону и докатывает его на морально-волевых.



Дмитрий Малышко — 2. Кажется, что устал уже во время длительной предстартовой разминки, а в гонке был уже никакой, хотя до этого самочувствие улучшалось. Похоже, капитана в новом сезоне не будет в основной команде.



Алексей Волков — 5. Не показал фирменной быстрой и точной стрельбы, а ходом проиграл много, в том числе пару позиций на последнем круге, чем способствовал антирекорду. С учётом трудностей переезда оценка на балл выше.



Дарья Виролайнен — 6. Весь этап прошла по нисходящей. На свежачка в последней группе показала третий результат в карьере, но уже в преследовании ходом смотрелась гораздо хуже, а в супермиксте подтвердила статус неэстафетного бойца.



Ирина Старых — 6,5. Стреляла на этапе не в своём стиле, но ходом в спринте и эстафете была хороша. При идеальной стрельбе способна бороться за медали и закрыть любой эстафетный этап. Кажется, что чем хуже ситуация на старте, тем лучше выступает.





Екатерина Шумилова — 6. Для себя выступила неплохо, доказав, что в Контиолахти способна показывать свои лучшие результаты. Однако гонка преследования показала, что попадание в тридцатку для Кати потолок.



Ирина Услугина — 5,5. Продолжает выступать без блеска, но стабильно собирать очки почти в каждой гонке. В спринте немного не повезло со стартовой группой. Бежала не быстро, но держала скорость по всей дистанции.



Виктория Сливко — 5. В дебютном старте большего ожидать от неё было трудно, но ходом по-прежнему проигрывает слишком много и пока не готова выступать в Кубке мира. Функциональная подготовка в ближайшие пару лет должна стать определяющей в плане её перспектив.



Татьяна Акимова — 4. Явно докатывает сезон по инерции, и последний этап в Норвегии ей лучше пропустить. Страдает «синдромом Слепцовой» и после хорошего первого круга «умирает» на дистанции.

Средний балл за 10 соревновательный недель (в скобках количество гонок):

Антон Шипулин — 7,17 (29)

Евгений Гараничев — 6,88 (21)

Антон Бабиков — 6,77 (25)

Алексей Волков — 6,72 (4)

Матвей Елисеев — 6,19 (16)

Максим Цветков — 6,15 (25)

Юрий Шопин — 5,41 (7)

Дмитрий Малышко — 5,08 (10).

Ирина Старых — 7,42 (11)

Татьяна Акимова — 6,42 (29)

Ирина Услугина — 5,83 (12)

Екатерина Глазырина — 5,73 (12)

Ольга Подчуфарова — 5,67 (18)

Ульяна Кайшева — 5,67 (6)

Анастасия Загоруйко — 5,28 (6)

Виктория Сливко — 5,17 (4)

Екатерина Шумилова — 4,92 (3)

Светлана Слепцова — 4,25 (15).