«Калашников» в марте передаст модернизированную винтовку для Союза биатлонистов
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Концерн «Калашников» (входит в госкорпорацию «Ростех») доработал биатлонную винтовку и в марте передаст модернизированные образцы Союзу биатлонистов России. Об этом в интервью ТАСС сообщил генеральный директор концерна Алексей Криворучко.
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«Существующую биатлонную винтовку мы серьезно доработали. В марте мы уже передадим ее в Федерацию (биатлона России), и надеемся, винтовка понравится спортсменам. Мы уверены, что продукт получился очень достойным», — сказал он.
По его словам, в винтовке улучшены точность, надежность, эргономика, а также прицельные приспособления. «Много нюансов, так как это
Криворучко также отметил, что «Калашников» создал мобильный сервис по ремонту и поддержанию готовности биатлонных винтовок. «Почему был большой переход на немецкие винтовки, потому что было полное отсутствие сервиса со стороны “Ижмаша”. Сейчас у нас есть выездная бригада, которая занимается сервисом», — добавил гендиректор концерна.
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