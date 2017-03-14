«Калашников» в марте передаст модернизированную винтовку для Союза биатлонистов

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«Существующую биатлонную винтовку мы серьезно доработали. В марте мы уже передадим ее в Федерацию (биатлона России), и надеемся, винтовка понравится спортсменам. Мы уверены, что продукт получился очень достойным», — сказал он.

По его словам, в винтовке улучшены точность, надежность, эргономика, а также прицельные приспособления. «Много нюансов, так как это все-таки олимпийский вид спорта, там все должно быть идеально», — пояснил собеседник агентства.

Криворучко также отметил, что «Калашников» создал мобильный сервис по ремонту и поддержанию готовности биатлонных винтовок. «Почему был большой переход на немецкие винтовки, потому что было полное отсутствие сервиса со стороны “Ижмаша”. Сейчас у нас есть выездная бригада, которая занимается сервисом», — добавил гендиректор концерна.