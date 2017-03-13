Состав сборной Беларуси по биатлону на этап КМ в Норвегии пополнился двумя спортсменами
13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав сборной Беларуси по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене пополнился двумя новыми спортсменами, сообщает корреспондент БЕЛТА.
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На заключительном старте сезона, как сообщили в
По сравнению с предыдущим этапом в сборной два изменения. Вместо Владимира Чепелина и Романа Елетнова в команду вызван Александр Дорожко, женский квартет пополнит Динара Алимбекова. В состав не включены Дарья Юркевич и Кристина Ильченко, выступавшие в прошедшие выходные в финском Контиолахти.
Девятый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 17 по 19 марта. Начнутся соревнования в пятницу двумя спринтерскими гонками.
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