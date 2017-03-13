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13 марта 2017, 21:03 | Биатлон | БЕЛТА

Состав сборной Беларуси по биатлону на этап КМ в Норвегии пополнился двумя спортсменами

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Состав сборной Беларуси по биатлону на этап Кубка мира в норвежском Холменколлене пополнился двумя новыми спортсменами, сообщает корреспондент БЕЛТА.

По сравнению с предыдущим этапом в сборной два изменения. Вместо Владимира <span class=error>Чепелина</span> и Романа <span class=error>Елетнова</span> в команду вызван Александр <span class=error>Дорожко</span> женский квартет пополнит Динара Алимбекова. Увеличить
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На заключительном старте сезона, как сообщили в пресс-службе федерации биатлона, выступят следующие спортсмены: Сергей Бочарников, Дмитрий Абашев, Максим Воробей и Александр Дорожко. В женских соревнованиях Беларусь представят Дарья Домрачева, Надежда Скардино, Ирина Кривко, Кристина Ильченко и Динара Алимбекова.

По сравнению с предыдущим этапом в сборной два изменения. Вместо Владимира Чепелина и Романа Елетнова в команду вызван Александр Дорожко, женский квартет пополнит Динара Алимбекова. В состав не включены Дарья Юркевич и Кристина Ильченко, выступавшие в прошедшие выходные в финском Контиолахти.

Девятый этап Кубка мира по биатлону пройдет с 17 по 19 марта. Начнутся соревнования в пятницу двумя спринтерскими гонками.

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